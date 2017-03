(M.G.) - SES verkündete am Mittwoch die Ankunft ihres neuen Satelliten SES-15 im Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana. Der Satellit soll im April 2017 mittels einer russischen Sojus-Trägerrakete ins All geschickt werden.



Der von Boeing gebaute Satellit wird erstmals eine doppelte Funktion ausüben.



SES-15 soll die Übertragungskapazität im Ku- und Ka-Band erweitern. Diese werden vornehmlich für Fernsehübertragungen und Datenverbindungen mit großer Bandbreite genutzt. Außerdem soll der neue Satellit das bestehende amerikanische GPS-System WAAS unterstützen und wurde daher von der amerikanischen Regierung mitfinanziert.



Der SES-15 wird Nordamerika, Mexiko, Zentralamerika und die Karibik abdecken. Unter anderem soll der Satellit intensive Datenanwendungen ermöglichen, beispielsweise für Regierungsaufgaben.



Dank elektronischem Antrieb und der Nutzung von Sonnenenergie, benötigt der SES-15 wesentlich weniger Treibstoff als andere Satelliten. Mit 2,3 Tonnen wiegt der SES-15 weniger als die Hälfte als seine Vorgänger.