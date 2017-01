(T. L.) La Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat a profité de la cérémonie des voeux, en présence du ministre des Finances, Pierre Gramegna, pour annoncer le lancement d'un projet-pilote: une «agence mobile», véhicule aménagé pour offrir les services bancaires et du conseil et qui se déplacera dans les communes et pour des événements ponctuels.

Le directeur général, Françoise Thoma, a également annoncé la création d'une nouvelle agence sur le ban de Gasperich, en ligne avec les agences de Niederanven et du boulevard Kennedy au Kirchberg.

La rénovation des agences de la banque se poursuivra dans le courant de l'année selon le modèle de l'agence de Bertrange.