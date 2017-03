(pso, D.N) Le Luxembourg et l'Irlande sont «les paradis fiscaux préférés des banques» selon l'ONG britannique Oxfam qui publie ce lundi une étude compilant les résultats des 20 plus grandes banques européennes.

L'organisation militante indique que 8,4% de leurs bénéfices y sont concentrés, 5,2% dans le seul Grand-Duché avec seulement 0,5% de leurs effectifs. «Un niveau exceptionnellement élevé pour un pays où vit 0,008% de la population mondiale» commente Oxfam dans un rapport repris par les médias internationaux en ce début de semaine.

454.000 euros par employé



La productivité des employés de banques est établie autour de 454.000 euros de bénéfice par an et par unité. «Un employé de banque moyen au Grand-Duché est dix fois plus productif que ses homologues dans le reste du monde et se place troisième de la productivité, derrière les Îles Caïmans et Curaçao», détaille Oxfam.

L'organisation prend comme référence la filiale luxembourgeoise de la banque britannique Barclays. Ses 42 employés sont parvenus à générer 557 millions d'euros de revenus en 2015, soit 13,3 millions par employé.



Les cinq plus grandes banques françaises --BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC et Société Générale-- «ont déclaré 5,5 milliards d'euros de bénéfices dans les paradis fiscaux» et sont toutes présentes au Grand-Duché.

Boîte à outils luxembourgeoise



Les banques ont déclaré 4,9 milliards d'euros de bénéfices au Luxembourg en 2015, «plus qu'au Royaume-Uni, en Suède et en Allemagne réunis» remarque Oxfam.