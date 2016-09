par Thierry Labro

"L'idée d'une agence nationale de l'espace est une idée que j'ai depuis longtemps. Pour l'instant, nous n'avons pas de personnel. Mais cette structure est une idée que j'imagine annoncer prochainement."



La question était venue d'un résident portugais. Dans la salle du Tramschapp où sont réunis toute la journée une centaine de citoyens venus parler d'espace comme partout en Europe, le ministre de l'Economie répond sans répondre.



Devant ces ressortissants luxembourgeois, belges, allemands ou français, Etienne Schneider s'est voulu très pédagogue, expliquant le pourquoi du comment de la stratégie du gouvernement sur l'espace.

Le Luxembourg comme Star Trek

"Il y a plus de cinquante ans que le capitaine Kirk voyage dans l'espace. Et Star Trek a toujours su conserver une longueur d'avance. On ne peut toujours pas se téléporter mais le replicateur de matière s'appelle l'impression 3D. Le Luxembourg, c'est pareil: nous avons toujours su nous réinventer!"

Rappelant combien les députés étaient parfois férocement opposés à la garantie d'Etat de 700 millions d'euros, en 1988, pour garantir le premier lancement du satellite Astra par la SES, le ministre a confirmé que le projet de loi sur les ressources des astéroïdes serait présentée en octobre pour qu'elle entre en vigueur dès 2017.

"La loi américaine contient une certaine forme d'absurdité puisqu'elle n'est ouverte qu'aux sociétés dont le capital américain. La notre sera ouverte à tout acteur. Ainsi, j'espère que des start-ups qui voudront se lancer et se développer et qui seront donc obligées d'aller chercher du capital, auront besoin de s'implanter ailleurs qu'aux Etats-Unis."

Une licence et des obligations

Celui qui cru au potentiel de ce secteur dès son premier voyage en tant que vice-Premier ministre a aussi confirmé que les acteurs privés devraient s'acquitter d'une licence, sous supervision de l'Etat, notamment pour garder un oeil sur la sensible question des déchets de l'espace.

"Nous finirons bien par trouver une solution à ce problème", a commenté le ministre. "Je peux même facilement m'imaginer voir émerger un business model de la gestion des déchets de l'espace."

L'idée de l'agence nationale paraît inévitable à partir du moment où l'on évoque une licence puisqu'il faut bien la gérer au quotidien comme il faudra gérer toutes les thématiques de l'espace.

Un Asiatique en janvier

Pour l'heure, le ministre s'est entouré de "stratèges", comme l'ancien directeur de l'Agence spatiale européenne Jean-Jacques Dordain, l'ancien directeur de la NASA Peter Worden ou celui qui était le consul du Luxembourg à San Francisco Georges Schmit. Le quatrième homme, probablement un Japonais, n'arrivera qu'en janvier: il est encore sous contrat.

Le numéro 2 du gouvernement n'a dépensé que 2 à 3 millions des 200 millions d'euros qui sont dégagés pour permettre au Luxembourg de lancer vraiment son projet. "Mettez cela en comparaison avec le milliard d'euros que nous avons dépensé pour installer la logistique au Luxembourg. Pour la Banque mondiale, nous sommes le deuxième mondial et cela a crée 17.000 emplois..."

Les 21 et 22 septembre, une centaine d'experts scientifiques viendront confronter leurs points de vue sur les mineurs de l'espace. Mais samedi, une centaine de personnes étaient réunies pour aborder cinq thématiques dans la première consultation de grande envergure de l'ESA.

Un speed dating citoyen

Cinq thèmes, des fiches à remplir, des questions ouvertes et des discussions dans le calme

Christophe Olinger

Des tables de speed-dating à sept ou huit personnes, un modérateur par table et des séquences d'une heure. C'est ce qu'ont vécu samedi des étudiants, des ingénieurs, des retraités d'à peu près tous les corps de métier.

Certains intéressés par le processus démocratique. D'autres parce que cela entre dans le cadre de leurs études. Des citoyens qui veulent avoir leur mot à dire. Pour qui la conquête de l'espace ne peut pas être qu'un nouveau secteur économique mais qui doit respecter l'intérêt de l'humanité toute entière.

Pour une fois, les résultats n'arriveront pas six mois plus tard noyés dans un rapport mais dès la fin de la journée. Les organisateurs de 4Motion pour l'ESA ont déjà leur prochaine consultation, le 17 septembre à l'Oekozenter, 6 rue Vauban à Luxembourg autour de l'équilibre vie professionnelle - vie privée, des écosystèmes favorables à l'innovation ou encore la diminution de la consommation.

