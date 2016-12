par Thierry Labro

Pierre Gramegna avait pourtant tout fait dans les règles de l'art. Le ministre des Finances est allé expliquer, syndicat par syndicat, comment le Luxembourg devait sortir du secret bancaire et assouplir l'externalisation des données de clients à des fournisseurs de services externes.

Rien n'y fait: l'article 41 du projet de loi 7024 qui réforme la loi du 5 avril 1993 inquiète le secteur. On ignore aujourd'hui quel sera l'impact précis de ce changement sur l'emploi des back-offices.

Une partie pourra être traitée ailleurs qu'au Luxembourg. Mais une partie de ce qui ne se fait pas au Luxembourg pourra y venir, a toujours rétorqué le ministre des Finances.

"Pas d'étude d'impact"

«Ce que nous reprochons au ministre», dit la membre du comité exécutif de l'OGBL, Véronique Eischen, «c'est de ne pas avoir mené d'étude d'impact!»

Si, fin novembre puis le 9 décembre, après deux explications de texte avec le ministre, le syndicat avait pris acte de sa position, hier, il a «émis de sérieuses réserves» et a indiqué qu'«il resterait vigilant».

Une promotion piège

Dans le cadre de son tour d'horizon sur la détérioration du climat social dans le secteur bancaire, le syndicat a aussi souhaité alerter sur la situation de 10.000 salariés du secteur bancaire et financier qui sont hors cadre.

Donc hors convention collective. En pratique, peu de salariés refusent ce qui ressemble à une promotion, parfois avec un téléphone, parfois une voiture, parfois aucun des deux.

Le piège se referme sur eux parce qu'ils ne peuvent plus se faire payer leurs heures supplémentaires, par exemple.

Nordea et Unicredit dans le viseur

Pour le syndicat, assez peu de ces salariés répondent pourtant aux règles en la matière. «Il y a trois conditions à remplir: le salaire doit être largement plus élevé que le grade qu'ils quittent, ils n'ont plus de contraintes horaires et sont indépendants dans leur travail. Dans 99% des cas, ces conditions ne sont pas remplies», assure Mme Eischen.

Quant à savoir d'où elle tire son chiffre, un quart des effectifs du secteur (!), elle assure que cela résulte de l'analyse des conventions collectives.

«Parfois, 50% des salariés sont hors cadre», dit-elle. «Prenez la BGL, le chiffre est de 30%, cela fait déjà 1.500 personnes!»

L'OBGL a dit avoir saisi l'Inspection du travail et des mines au sujet du licenciement des employés de la cantine de la Nordea Bank. Selon le syndicat, la direction n'a pas respecté la procédure en «oubliant» de consulter le comité mixte.

L'avenir des salariés luxembourgeois de la banque italienne Unicredit reste flou, puisqu'aucune réponse n'est encore revenue au syndicat.