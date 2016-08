Le satellite SES10 sera le premier à être lancé dans l'espace par "une fusée de récupération". Le lancement aura lieu avant la fin de l'année, a annoncé la société européenne de satellites mardi matin.

«Ayant été le premier opérateur de satellites commerciaux à effectuer un lancement avec SpaceX en 2013, nous sommes ravis d’être à nouveau le premier client à effectuer un lancement dans le cadre de la toute première mission de SpaceX utilisant une fusée ayant fait ses preuves en vol. Nous pensons que les fusées réutilisables ouvriront une nouvelle ère pour le vol spatial et qu’elles rendront l’accès à l’espace plus efficient en termes de coût et de gestion de manifeste », a déclaré Martin Halliwell, Chief Technology Officer chez SES.



La direction commerciale de Space X avait annoncé être prête à faire un rabais de 40% au premier opérateur qui prendrait le risque de réutiliser une fusée.

C'est un des objectifs majeurs d'Elon Musk à la tête de Space X pour faire baisser le coût des lancements. Depuis le début de l'année, l'Américain a stabilisé la récupération de ses Dragon 9 sur la plate-forme téléguidée "I Still Love you".

Premier satellite pour l'Amérique latine

Le satellite sera positionné à 67 degrés Ouest, conformément à un accord avec la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou) et sera utilisé pour le réseau satellitaire Simón Bolivar 2. Avec une charge utile en bande Ku composée de 55 répéteurs équivalents a 36 MHz, parmi lesquels 27 supplémentaires, le satellite à missions multiples est le premier satellite de SES entièrement dédié à l’Amérique latine. Il remplacera la capacité actuellement fournie par les satellites AMC-3 et AMC-4 de SES à cette position, et il fournira une capacité additionnelle pour le Mexique, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes.

Les faisceaux personnalisés, flexibles et de forte puissance fourniront des services de diffusion directe par satellite (DTH), ainsi que des services pour les entreprises et la mobilité.

Basé sur la plateforme Eurostar E3000, SES-10 est fabriqué par Airbus Defence and Space. Le satellite utilisera un système de propulsion électrique à plasma pour les manoeuvres en orbite et un système chimique pour la mise en orbite initiale et certaines manoeuvres en orbite. (T. L.)