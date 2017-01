(T.L., ndp) - Christophe Goossens, aktuell Chief Operating Officer (COO) bei RTL Luxembourg, wird Nachfolger von Alain Berwick als CEO der luxemburger RTL-Aktivitäten. Ihm zur Seite steht Steve Schmit als Stellvertreter.

Zur erweiterten Geschäftsleitung von RTL Luxembourg zählen zukünftig neben Christophe Goossens und Steve Schmit: Lou Scheider, Leiter des Werbezeitenvermarkters IP Luxembourg, Tom Weber, Digital Director, Jacques van Luijk, Production Director.



Christophe Goossens (Jahrgang 1976) kam im April 2007 als Station Manager/Director Luxradio (Eldoradio) zu RTL Luxembourg und wurde im Oktober 2012 zum Station Manager RTL Radio Lëtzebuerg befördert. Zuvor war er Partner beim Luxemburger Mobile-Messaging- und Micro-Payment-Dienstleister Mpulse und in verschiedenen Rollen beim Luxemburger Telekommunikationsanbieter Tango tätig. Goossens hält einen Abschluss in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften der ICHEC Brussels Business School.

Steve Schmit, derzeit Program Director, übernimmt die neugeschaffene Rolle des Content Director und Deputy CEO von RTL Luxembourg. Steve Schmit (Jahrgang 1967) ist seit 1992 in verschiedenen Rollen für RTL Luxembourg tätig, darunter als Assistant Managing Director RTL Luxembourg, Station Manager TV und Station Manager New Media, Fernsehmoderator, Radiojournalist und zuletzt als Programmdirektor. Schmit hat einen Abschluss in Journalismus und Kommunikation von der Université Libre de Bruxelles.