(aa) - Die Risikowächter des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) warnten Ende November letzten Jahres vor einer Überhitzung des Marktes für Wohnimmobilien. Acht EU-Ländern erhielten entsprechende Mitteilungen, so Mario Draghi damals in einer Anhörung vor dem Europaparlament. Der Italiener ist nicht nur Chef der europäischen Notenbank sondern auch Vorsitzender eben jenes ESRB.

Bei den besagten Ländern handelte es sich um Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, die Niederlande, Schweden, Großbritannien – und Luxemburg. (Das Luxemburger Wort berichtete: „Draghi warnt vor einer Immobilienblase in Luxemburg“) Obschon Finanzminister Pierre Gramegna damals zeitnah auf die Warnung des Ausschusses reagierte und erklärte, es gebe keine unmittelbar bevorstehende Bedrohung, hakte der LSAP-Abgeordnete Franz Fayot noch einmal nach.

Nur Warnung ohne explizite Empfehlungen



In einer parlamentarischen Anfrage an den Minister erkundigte er sich, welche Empfehlungen der ESRB geäußert habe, um auf Risiken und Schwächen des hiesigen Immobilienmarktes zu reagieren bzw. ihnen vorzubeugen. Außerdem wollte Fayot wissen, wie die Regierung dem Folge leisten wolle und worum es sich bei den sogenannten makroprudenziellen Instrumenten handele, auf deren Fehlen der Ausschuss hingewiesen habe.

Der Finanzminister stellte nun in seiner Replik klar, dass der Europäische Ausschuss für Systemrisiken eine Warnung gemäß Artikel 16 des europäischen Verordnung 1092/2010 „über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken“ ausgesprochen habe. Neben der Warnung seien aber keine Empfehlungen gegenüber Luxemburg ausgesprochen worden.



ESRB: mittelfristige Anfälligkeit des hiesigen Marktes



Im Artikel 16 Absatz 1 heißt es: „Werden signifikante Risiken für die Erreichung des in Artikel 3 Absatz 1 genannten Ziels festgestellt, so gibt der ESRB Warnungen und gegebenenfalls Empfehlungen für Abhilfemaßnahmen heraus, gegebenenfalls auch für Gesetzgebungsvorhaben.“ In der Antwort Gramegnas auf die parlamentarische Anfrage heißt es, neben der Warnung seien keine Empfehlungen gegenüber Luxemburg ausgesprochen worden.

Der ESRB verweise in seiner Warnung lediglich auf eine mittelfristige Anfälligkeit des luxemburgischen Marktes für Wohnimmobilien, die insbesondere auf einer Kombination aus hohen Immobilienpreisen und einem wachsenden Verschuldungsgrad der Haushalte basiere.



Höhere Eigenkapitalanforderung soll Banken schützen



Das luxemburgische Komitee für Systemrisiken (CdRS) verfolge als zuständige makroprudenzielle Autorität die Entwicklung auf dem Markt für Wohnimmobilien und habe bereits dafür Sorge getragen, dass mittels zusätzlicher Eigenkapitalanforderungen die Widerstandskraft der Banken erhöht wird. „In den kommenden Monaten wird das CdRS untersuchen, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen“, so der Minister.

Das Gesetzesprojekt 7025 über Immobilienkreditverträge knüpfe dahingehend an die Warnung des ESRB an, dass Banken aufgefordert werden, die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden genau unter die Lupe zu nehmen, bevor diesen ein Immobiliendarlehen gewährt wird. Das Projekt habe Ende 2016 das Parlament passiert und werde somit seinen Teil zum Kampf gegen die Überschuldung der Haushalte beitragen.



BIL-Analyse ohne Anzeichen für Immobilienblase



Das CdRS werde analysieren, welche Mittel, die der ESRB den acht Staaten genannt habe, in der Gesetzgebung expliziert werden könnten: außer jenen, die das Eigenkapital der Banken beträfen, sei dies eine Obergrenze für das Verhältnis Kreditvolumen/Immobilienwert, Minimalstandards für die Schuldentilgung oder eine zeitliche Obergrenze für Darlehen.

Das Luxemburger Wort fragte bereits im Dezember bei hiesigen Banken nach, wie sie die Warnung Draghis vor einer Immobilienblase beurteilten. Die Banque Internationale (BIL) verwies im Dezember auf regelmäßige eigene Analysen des nationalen Marktes für Wohnimmobilien, die nicht auf ein solches Risiko hindeuteten. Auch lasse man der Qualität der Kreditanfragen eine große Aufmerksamkeit zuteilwerden und prüfe die Bonität der Kreditkunden.



Raiffeisenbank verweist auf Observatoire de l'habitat



Bei der Raiffeisenbank hieß es ebenfalls im Dezember, falls der ESRB tatsächlich vor einer möglichen Immobilienblase in Luxemburg gewarnt habe, so gelte es zur Kenntnis zu nehmen, dass das Observatoire de l’habitat dies in Luxemburg nicht so sehe. Das Observatoire stütze seine Auffassung auf den Umstand, dass die Nachfrage das Angebot weiterhin deutlich übersteige und dass die Nachfrage vor allem von Käufern ausgehe, die ein Heim für sich und ihre Familie suchten.

Um sich vor einer möglichen Immobilienkrise aufgrund eines wirtschaftlichen Verfalls zu schützen, setze man bei Kreditkunden u.a. auf einen Eigenkapitalanteil von in der Regel 20 Prozent des Anschaffungspreises, darauf dass ein angemessener Anteil des Einkommens für laufende Kosten berücksichtigt wird und rate von Laufzeiten über 25 Jahren ab, da dies zwar möglich sei und für geringere Monatsraten sorge, am Ende aber die Gesamtkosten des Kredits in die Höhe treibe.