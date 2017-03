(aa) - Bis Ende nächsten Jahres soll die Unicredit Luxembourg S.A., die frühere Hypovereinsbank in Luxemburg, komplett abgewickelt werden. Im luxemburgischen Handelsregister ist bereits eine geplante, teilweise Abspaltung des italienischen Private-Banking-Geschäftes der Unicredit Luxembourg S.A. an die ebenfalls in Luxemburg ansässige Unicredit International S.A. zum 1. April 2017 hinterlegt. Wie das „Luxemburger Wort“ zunächst aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, sollen die übrigen Aktivitäten der Unicredit Luxembourg S.A., wie das Corporate Banking - bzw. was möglicherweise davon übrig geblieben ist, nach Deutschland verlagert werden.

Bestandteil des Strategieplanes „Transform 2019“

Die Frage ist nun, was mit den 162 Beschäftigten der Unicredit Luxembourg S.A. passiert. Wie Félix Walisch von der Bankengewerkschaft Aleba am Dienstag erklärte, wolle man versuchen, dass mit dem Transfer des italienischen Private-Banking-Geschäftes auch die zugehörigen Mitarbeiter zur Unicredit International S.A. wechseln. Dabei soll es sich um ungefähr 14 Mitarbeiter handeln. Für die übrigen 148 Mitarbeiter der Unicredit Luxembourg S.A. gilt es nun eine Lösung zu finden. Laut Walisch prüfe man u.a. eine Vorruhestandsregelung, wolle aber auch darüber sprechen, ob für manche Mitarbeiter ggf. ein Wechsel nach Deutschland in Betracht komme.



Aufräumarbeiten bei faulen Krediten und anderen Problemfällen hatten die italienische Großbank Unicredit im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gerissen.

Auf Anfrage des „Luxemburger Wort“ erklärte ein Sprecher der Unicredit Bank AG in München, es handele sich bei der Restrukturierung der luxemburgischen Unicredit-Aktivitäten um einen Bestandteil des Strategieplanes „Transform 2019“ der gesamten Unicredit-Gruppe. Bei der Unicredit Luxembourg S.A. handele es sich um eine Tochter der deutschen Unicredit Bank AG, während die Unicredit International S.A. in Luxemburg direkt der italienischen Unicredit S.p.A. unterstehe.



Italienische Großbank mit Milliardenverlust

Tatsächlich werde das Firmenkundengeschäft der Unicredit Luxembourg S.A. bis spätestens Ende 2018 zurück nach München verlagert und das italienische Private-Banking-Geschäft der Unicredit Luxembourg S.A. vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung inklusive zuständiger Mitarbeiter an die Unicredit International S.A. in Luxemburg transferiert. Zur Situation der verbleibenden Mitarbeiter in Luxemburg könne man noch keine weiterführenden Angaben machen. Man befinde sich in Gesprächen mit dem Betriebsrat. Diese verliefen bisher offen und konstruktiv.



Aufräumarbeiten bei faulen Krediten und anderen Problemfällen hatten die italienische Großbank Unicredit im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gerissen. Unterm Strich fiel ein Verlust von annähernd 11,8 Milliarden Euro an, nach einem Gewinn von knapp 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Großbank ächzt angesichts der Wirtschaftsschwäche in Italien unter einem Berg fauler Kredite. Um ihr angegriffenes Kapitalpolster wieder aufzustocken, hat die Unicredit eine 13 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung auf den Weg gebracht. Mit einem Konzernumbau samt Stellenstreichungen will man wieder auf die Beine kommen.

