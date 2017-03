La valse des départs continue au Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). C'est désormais au directeur scientifique du "Centre de compétences national pour matériaux composites" Philippe Dubois de rendre le tablier.



"Après avoir travaillé sur l'établissement et le positionnement stratégique, Philippe Dubois a exprimé le souhait de retourner à ses missions académiques et rejoindra l'Université de Mons le 1er septembre 2017. Il restera néanmoins en contact avec le LIST en tant que consultant scientifique dans le domaine des polymères et matériaux composites", peut-on lire dans une note interne.



Philippe Dubois restera toutefois à son poste jusqu'au 31 août 2017. Il reste par ailleurs chef de l'unité matériaux durables (Susmat) jusqu'à cette date.



Dans le même communiqué, LIST "réaffirme sa confiance dans l'avenir prometteur du secteur des matériaux composites", le fruit d'une initiative commune entre le ministère de l'Economie, Luxinnovation et le Luxembourg Institute of Science and Technology.

Présenté officiellement le 19 décembre 2015, le Centre de compétences national pour matériaux composites est chargé de missions multiples: définir et exécuter des projets communs de recherche, faciliter la mise en place d'équipements partagés, assister à la formation ou encore promouvoir les compétences et les produits fabriqués au Luxembourg. L'initiative doit également aider les entreprises à améliorer leur compétitivité et à les accompagner à l’international afin de cibler au mieux de nouveaux marchés.