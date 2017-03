Par Pierre Sorlut

Le P.D.-G. d'ArcelorMittal Lakshmi Mittal a reçu en 2016 un salaire annuel de base de 1,55 million de dollars selon le rapport annuel du sidérurgiste publié cette nuit. C'est 11% de moins qu'en 2015, mais l'intéressé a reçu presque deux fois plus de stock-options (PSU pour «Performance share units» en 2016 que l'année précédente, 504.643 contre 179.320. Sur base du prix pondéré moyen d'exercice des options, fixé à 51,95 dollars, le package de rémunération lié aux résultats s'élèverait à 26,2 millions de dollars.

Contacté, le groupe basé à Luxembourg précise qu'il s'agit d'une «prime spéciale» liée à l'atteinte des objectifs du plan «Action 2020» fixés par rapport aux cours de Bourse (revenu par action) des autres entreprises du secteur et de l'indice boursier S&P 500.



Les Luxembourgeois moins gâtés



Outre le «salaire de footballeur» de M. Mittal, figurent dans le rapport annuel les rémunérations versées aux autres membres du conseil d'administration. Les deux Luxembourgeois Michel Wurth et Jeannot Krecké émargent en 2016 à 153.000 dollars. C'est un peu moins qu'en 2015. Les deux administrateurs non indépendants (le premier est considéré comme issu du groupe, l'autre comme représentant de l'Etat luxembourgeois, actionnaire) avaient respectivement reçu 173.000 et 160.000 dollars.

Parmi les autres figures «médiatiques» du conseil d'administration dans son format 2016 apparaît Wilbur Ross, nouveau secrétaire d'Etat américain au Commerce, avec une rémunération de 171.000 dollars (contre 180.000 l'année précédente). L'intéressé a démissionné cette nuit de cette fonction à la suite de la confirmation de son accession à l'exécutif américain par le Sénat.



Ancien commissaire au Commerce dans le board



L'ancien Commissaire européen au Commerce, Karel de Gucht, nommé administrateur en mai dernier, a «seulement» touché 114.000 dollars pour assumer cette fonction.

Le leader mondial de l'acier avait annoncé en février des résultats positifs. Le groupe a dégagé un bénéfice opérationnel de 4,2 milliards de dollars en 2016. Il avait accusé une perte du même montant au cours de l'exercice précédent faisant suite à la décision de la direction de procéder à de nombreuses dépréciations d'actifs.