(ndp) - Annoncée pour fin décembre 2016, la transaction avec les fonds canadien et suisse a finalement abouti. Cerba, la maison mère des Laboratoires Ketterthill au Luxembourg, compte deux nouveaux actionnaires: le fonds de pension canadien PSP Investments et le suisse Partners Group.

Les Laboratoires Ketterthill, nés de la fusion en 2003 des Laboratoires Ketter (créés en 1956) et des Laboratoires Thill (créés en 1946), emploient près de 220 salariés au Luxembourg à travers un réseau de plus de 70 centres et lieux de prélèvements. En 2011, Ketterthill avait intégré le groupe Cerba HealthCare (anciennement Cerba European Lab), champion français des analyses biologiques avec 300 laboratoires et 4.200 collaborateurs.

Interrogé en septembre dernier sur l'éventuel impact d'un changement dans l'actionnariat, l'administrateur délégué de Ketterthill avait assuré que cela n'aurait "aucun impact" sur les statuts et les activités des laboratoires luxembourgeois.

Fondée en 1967, Cerba occupe le premier rang en France et est très présente en Belgique et au Luxembourg. La majeure partie de son chiffre d'affaires est réalisé sur la biologie de routine en laboratoire. Ses activités incluent également la réalisation d'analyses spécialisées permettant des diagnostics médicaux plus complexes ainsi que des services proposés dans le cadre d'essais cliniques. La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires d'environ 630 millions d'euros.

Qui sont les nouveaux actionnaires?



Partners Group est une société de gestion de placements dans les marchés privés. Son actif sous gestion s'élève à plus de 54 milliards d'euros en private equity, immobilier privé, infrastructures privées et dette privée. Basé à Zoug, en Suisse, Partners Group opère des bureaux dans 19 villes dont San Francisco, New York, , Londres, Guernesey, Paris, Luxembourg. La société, qui compte plus de 900 employés, est cotée sur le marché suisse et est majoritairement détenue par ses associés et employés.



Quant à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), il s'agit de l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 125,8 milliards de dollars canadiens (30 septembre 2016). Le siège social est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. La société compte également des bureaux à New York et à Londres.