(ndp/AFP) - C'est la fin d'un long suspense. Le rachat du club de foot du LOSC (Lille) par Gerard Lopez sera officialisé aujourd'hui. Une conférence de presse est prévue à partir de 15h30, en compagnie de l'homme d'affaires luxembourgeois et du président lillois Michel Seydoux.



«Cet événement marquera officiellement le passage de témoin entre Michel Seydoux et Gérard Lopez», avait annoncé le club dans un communiqué.

Michel Seydoux et Gérard Lopez avaient créé la surprise le 16 octobre en annonçant être entrés «en négociations exclusives» pour le rachat. Un mois plus tard, le président du Fola Esch adressait «une offre ferme» au président lillois, qui avait exprimé sa volonté de passer la main. Gérard Lopez «a le profil idéal pour me succéder», avait confié Michel Seydoux lors de l'annonce des discussions.



Par ailleurs, selon des rumeurs persistantes, l'homme d'affaires luxembourgeois pourrait embaucher l'Argentin Marcelo Bielsa, l'ex-entraîneur de l'OM.