(aa) - Eine Öl-Pipeline im US-Bundesstaat North Dakota soll unter Präsident Donald Trump nun auf ihrer umstrittenen Route weitergebaut werden. Sein Vorgänger Barack Obama hatte das Vorhaben zunächst stoppen lassen. Die Route führt an einem Indianerreservat entlang. Umweltschützer und ein Stamm der Sioux fürchten Wasserverunreinigungen und eine Beeinträchtigung heiliger Stätten.

In einem öffentlichen Aufruf haben sich am Donnerstag mehrere Personen aus dem Umfeld luxemburgischer Nichtregierungs- und Hilfsorganisationen wie Ethika, Frères des Hommes, Greenpeace, Caritas zu Wort gemeldet und gefordert, dass der luxemburgische Staat, die Bank BNP Paribas sowie der öffentliche Pensionsfonds Luxemburgs die Dokota Access Pipeline nicht mehr finanziell unterstützen sollen.

Insgesamt seien 35 Finanzinstitute an der Finanzierung der Pipeline beteiligt oder stellten Kredite für das Projekt zur Verfügung. Dazu gehöre auch die BNP Paribas, an der der Luxemburger Staat beteiligt sei, so der Aufruf. Auch der öffentliche Pensionsfonds Luxemburgs unterstütze die Bau- und Betreiberfirmen durch Obligationen in Millionenhöhe. Darüber hinaus investiere der öffentliche Pensionsfonds Luxemburgs Geld in zahlreiche Banken, die am Projekt beteiligt seien.

Unterzeichnet wurde der Aufruf von Magali Paulus, Jean-Sébastian Zippert, Martina Holbach, Nathalie Oberweis, Carole Reckinger, Michel Decker, Jean Feyder, Véronique Faber, Christine Dahm, Thierry Defense, Gilles Dacheux und dem früheren Lénk-Abgeordneten Justin Turpel.

Die Dakota Access Pipeline soll Öl von den Tausenden Frackingbohrstellen North Dakotas in den Staat Illinois transportieren. Als Unternehmer hatte US-Präsident Donald Trump kräftig in die Pipeline-Betreiberfirma ETP.N und eine Holding (Phillips 66) investiert. Das fragliche Stück ist der letzte Abschnitt der rund 1900 Kilometer langen Pipeline. Das Projekt kostet rund 2,7 Milliarden US-Dollar (rund 2,53 Mrd Euro).

Mit Material von dpa