(dpa) - Der Autobauer BMW will Mercedes die Spitzenposition in der Oberklasse so schnell wie möglich wieder abjagen. „Wir schalten jetzt auf Angriff. Wir starten die größte Modelloffensive unserer Geschichte“, sagte BMW-Vorstandschef Harald Krüger am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in München.



Für das laufende Jahr stellte er einen leichten Zuwachs bei Absatz, Umsatz und Gewinn in Aussicht. Das wäre das achte Rekordergebnis in Folge. Der BMW-Konzern verkaufte im vergangenen Jahr 2,4 Millionen Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce, wurde im direkten Markenvergleich nach elf Jahren an der Spitze aber von Mercedes überholt. Der Gewinn stieg um 8 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Ein Drittel davon soll als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden.