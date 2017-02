(aa) - Anlässlich der Corporate Jet Investor-Konferenz in London hat Luxaviation nun auch offiziell seine Helikopter-Sparte vorgestellt. Das "Luxemburger Wort" hatte bereits Mitte Dezember 2016 darüber berichtet, dass die bisherige COO der Luxaviation-Gruppe, Charlotte Pedersen, die Geschäftsführung übernehmen wird.



Im Dienst ihrer Majestät: Luxaviation Helicopters-CEO Charlotte Pedersen war 17 Jahre lang Militärpilotin in der königlich-dänischen Luftwaffe.

Foto: Luxaviation

Luxaviation ist eigenen Angaben zufolge der größte Anbieter von Privat- und Geschäftsflügen in Europa und zweitgrößten Anbieter dieser Art weltweit. Die genutzten Flugzeuge der Luxaviation-Flotte gehören jedoch längst nicht alle dem Unternehmen.



Im Februar 2016 hatte CEO Patrick Hansen im Interview mit dem "Luxemburger Wort" klargestellt, dass man vorwiegend die Flugzeuge anderer Leute im Auftrag manage und dafür bezahlt werde. Die Luxaviation-Gruppe hat neben Businessjets und Turboprops schon seit einiger Zeit auch Helikopter in der Flotte.

Die neue Sparte Luxaviation Helicopters präsentiert sich innerhalb der Gruppe nun als als erstes wirklich weltweit tätiges Unternehmen für VVIP-Hubschrauber im Bereich der Privat- und Geschäftsflüge mit den strategischen Stützpunktender Gruppe in: Afrika, Asien-Pazifik, Karibik, Europa, Amerika und Mittlerer Osten.

Natürliche Ergänzung des bestehenden Portfolios

Was die konkreten Aktivitäten von Luxaviation Helicopters angeht, so wird das Unternehmen Besitzern solcher Maschinen verschiedene Dienste rund um den Betrieb der Hubschrauber anbieten, wie die Bereitstellung von Besatzungen, Ausbildung, Koordination von Wartungsarbeiten, Befrachtung sowie An- und Verkauf.



Als CEO von Luxaviation Helicopters blickt Charlotte Pedersen auf eine fast 30-jährige Karriere in der Luftfahrt zurück, davon 17 Jahre als Militärpilotin in der königlich-dänischen Luftwaffe. "Luxaviation Helicopters wird die Servicestandards aus dem Bereich der Privat- und Geschäftsflugzeuge in die Welt der Helikopter übertragen", so Pedersen. Die Verwaltung von Hubschraubern stelle eine natürliche Ergänzung jener Dienste dar, die Luxaviation bereits im Portfolio habe.



Helikopter-Management für zahlungskräftige VIPs



Luxaviation sieht ein signifikatives Geschäftspotenzial bei Helikoptern. Als Gruppe könne man auf entsprechende Erfahrung und Kapazitäten zurückgreifen, um den Ansprüchen der zahlungskräftigen VIP-Kunden gerecht zu werden, die Helikopter besitzen und diese weltweit nutzen möchten, heißt es. "Wenn ein Kunde seinen Helikopter in einer Woche in der Karibik einsetzen möchte und in der folgenden Woche auf Bali, dann könne man dafür sorgen, dass das klappt", so Charlotte Pedersen.

Luxaviation Helicopters wird für sämtliche Helikopter-Aktivitäten der Luxaviation-Gruppe zuständig sein. Angestrebt wird ein organisches Wachstum, die Übernahme anderer Firmen sowie Kooperationsabkommen mit anderen Unternehmen.