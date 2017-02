par Thierry Labro

Un business angel a-t-il un sexe?

Du haut de son mètre quatre-vingt-un, cheveux blonds au vent et discret sourire, Hedda Pahlson-Moller n'est pas une femme comme les autres. Même si elle le voulait, la Suédoise, née au Québec en 1975, ne pourrait pas. Nulle part elle ne passe inaperçue.

Son histoire commence vraiment à deux ans, dans ce Connecticut où son ingénieur de père développe ses affaires dans un ouragan de vie, entre ses bateaux, sa marina et ses sociétés, et une mère travailleuse sociale engagée et appliquée ...