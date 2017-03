Ainsi la société organise les obsèques en respectant les souhaits des familles ; se charge des démarches tant, pour l'inhumation, de l'incinération à Luxembourg ou tout autre lieu ou du rapatriement du défunt à l'étranger.

Le personnel multilingue (français, anglais, portugais et allemand) a une expérience de plus de vingt ans dans le domaine funéraire et dans le rapatriement des défunts à l'étranger.

Pour fournir des prestations de qualité, P.F.P.I. s'est doté d'un matériel et d'installations professionnelles adaptés, notamment en matière de véhicules pour le transport des dépouilles tant sur le territoire luxembourgeois que pour l'étranger (vers le Portugal par exemple). Pour les familles désirant un rapatriement par voie aérienne, P.F.P.I. s'occupe des démarches administratives à l'aéroport et du transport du défunt vers l'aéroport. L'organisation et le déroulement du cérémonial à l'étranger peut également réalisé par P.F.P.I.

P.F.P.I. s'occupe de l'ensemble des démarches jusqu'à la dernière demeure du défunt et respecte les engagements pris à l'égard des familles; sans intervention de tiers.

Pompes Funèbres Portugaises International (P.F.P.I.)

34, rue Xavier Brasseur – L-4040 Esch-sur-Alzette – Tél.: 28 77 75 79



www.pfpi.lu / geral@pfpi.lu / Mobile: 691 137 559 (24 h)