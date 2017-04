(pso) - En visite aujourd'hui au Luxembourg, le vice-président de la Commission européenne et commissaire en charge du marché numérique Andrus Ansip entend faire part d'avancées concrètes dans le cadre de la constitution du pôle numérique européen au Grand-Duché. Selon des documents internes à la Commission que le «Luxemburger Wort» a pu consulter, l'exécutif européen prévoit d'augmenter de 65% les effectifs de ses départements spécialisés dans le digital. Les directions générales du marché numérique (Connect) et de l'informatique (Digit) passeront de 228 personnes aujourd'hui à 378 d'ici 2020. La répartition par département est «encore en discussion», nous signale le cabinet du commissaire estonien, mais les chiffres révèlent en tout cas l'ambition de Bruxelles de faire du Luxembourg le centre de sa stratégie d'unification et de développement du marché numérique européen.

Luxembourg, principal promoteur

«Ce pôle digital, qui collabore déjà étroitement avec les autorités luxembourgeoises, va jouer un rôle-clé dans la concrétisation du marché unique numérique. Il va travailler sur divers sujets prioritaires: la robotique et l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, le calcul haute performance, l’économie des données, les services publics en ligne, les solutions numériques dans les domaines de la santé, l’inclusion, la culture et le travail», écrivaient Xavier Bettel et Andrus Ansip dans une tribune publiée dans nos colonnes samedi.

Les deux hommes issus de la même famille politique européenne partagent les mêmes convictions sur l'importance des données numériques dans l'économie de demain. «Elles sont devenues le principal vecteur de croissance et de prospérité», font-il valoir dans leur signature conjointe de ce weekend. Sur le plan législatif «Bruxelles» travaille à l'harmonisation des règlements nationaux qui bloquent aujourd'hui la libre circulation des données et dont le principal stigmate est l'impossibilité de visionner les contenus en ligne protégés par des droits d'auteur liés à d'autres juridictions (ou geo-blocking). Le gouvernement Bettel, via l'initiative «Digital Lëtzebuerg», est l'un des principaux promoteurs et supporters de l'initiative visant à unifier et intégrer le marché numérique.

Synergies public-privé



Le pôle numérique luxembourgeois servira «d'incubateur à l'innovation numérique à la fois au Luxembourg et en Europe», est-il écrit dans la plaquette de la Commission européenne dédiée au projet et datée du mois de décembre dernier. «Le futur numérique consistera en un profond changement, bouleversant («disrupting») à la fois les emplois existants et en devenir, les modèles d'affaires, ainsi que la manière de vivre» détaillent les auteurs du document de travail. Au cœur de la stratégie européenne: le Luxembourg et son écosystème.

Les gouvernements luxembourgeois investissent depuis plusieurs années dans les infrastructures de réseau, telles que le câblage et les data centres, pour acheminer et stocker les données. Si bien que le Grand-Duché se trouve dans le top 5 du «Digital Economy and Society Index 2017», notamment grâce à d'excellentes notes en matière de connectivité (deuxième sur 28). La Commission européenne a d'ailleurs choisi de rassembler au Luxembourg ses données qui sont aujourd'hui stockées dans «30 centres répartis sur plusieurs pays», selon un membre du cabinet de M. Ansip. Le commissaire Günter Oettinger a inauguré en décembre dernier le deuxième centre de données de la Commission au Luxembourg. Son financement, 56 millions d'euros, est à charge du Grand-Duché sur 7-8 ans, période à l'issue de laquelle il demandera à la Commission un loyer.



Stratégie incomprise



Le projet de supercalculateur européen (HPC pour High performance computer) participe à la même stratégie numérique et passe aussi par le Luxembourg. Cet ordinateur capable de traiter plusieurs milliards d'opérations par seconde est partiellement développé au Grand-Duché et ses applications serviront de nombreuses entreprises publiques et privées. Outre la recherche et l'administration, plusieurs secteurs comme la finance, l'industrie pharmaceutique, le transport ou l'énergie, devraient profiter du développement de ces investissements. La Banque européenne d'investissement (BEI), basée au Kirchberg et au centre de la stratégie du pôle numérique luxembourgeois, s'érige dans ce cadre en facilitateur de la rencontre entre les capitaux publics et privés.

Selon le cabinet de M. Ansip, la visite du vice-président de la Commission ce lundi «permettra de faire le point sur le développement du pôle numérique», en sus des pôles financier et juridique (lié à l'émergence du parquet européen dont le Luxembourg sera le siège en vertu d'un accord passé en février 2015) en cours de développement. Elle devrait verser, espère-t-on au Berlaymont, un petit peu de lumière sur un package présenté ces derniers mois de manière fragmentée et donc dépourvu de sens pour le citoyen luxembourgeois et européen.