par Thierry Labro

S’asseoir dans un café devant une machine à jouer, mettre un billet de 50 euros et espérer en gagner beaucoup plus en cash et tout de suite: c’est théoriquement impossible au Luxembourg.

Seuls le Casino 2000 à Mondorf est autorisé à exploiter des machines à sous et la Loterie nationale (Zubito) à proposer des jeux d’argent dans les cafés. Les autres machines à sous sont strictement interdites.

Ceux qui les exploitent risquent de huit jours à six mois de prison et une amende de 251 à 25 ...