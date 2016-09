(ndp) - Une nouvelle banque chinoise, la Shanghai Pudong Development Bank, va s'implanter à Luxembourg, annonce l'agence de presse Reuters.



Le conseil d'administration de la banque, qui s'est réuni ce mercredi, a décidé de "créer une entité européenne et une succursale au Grand-Duché", indique Reuters.



Créée en 1992 pour développer le centre financier de la ville, Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) offre aujourd'hui ses services financiers à travers tout le pays. La banque est également présente en Europe à travers son agence londonienne ouverte en 2013. Elle possède également depuis 2007 une coentreprise avec le groupe d'assurances français Axa.



Selon le Financial Times, SPD Bank est classée 29ème dans le Top 1000 des banques mondiales.

Plusieurs groupes bancaires chinois sont déjà présents au Luxembourg: Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of Communication, China Merchant Bank.