(ndp) - Der "Finanzskandal" um die Rolle des jetzigen CSSF-Generaldirektors Claude Marx in den "Panama Papers" soll gar keiner sein. Finanzminister Pierre Gramegna verteidigte am Mittwoch die Arbeit der Behörde als quasi vorbildlich und gratulierte Claude Marx für die Einleitung einer gründlichen Untersuchung über den Gebrauch nicht-luxemburgischer Strukturen innerhalb der Luxemburger Banken.



"Wenn ich mir die jüngsten Debatten über Offshore-Praktiken in Europa anschaue, stelle ich fest, dass sie durch viele Worte und wenig Taten gekennzeichnet sind. Die CSSF stellt eine Ausnahme dar, da sie die Luxemburger Banken aufgefordert hat", den Umfang ihrer Offshore-Aktivitäten zwischen 2007 und 2012 mitzuteilen, sagte Pierre Gramegna gestern auf der traditionellen Alfi-Konferenz.

"Die Arbeit an dieser Studie läuft, die Ergebnisse sind derzeit noch nicht verfügbar", sagte er. Die Untersuchung beweise jedoch, "dass wir in Luxemburg nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten überzeugen". In der Tat hätten nur wenige Regulierungsbehörden im Ausland sich dieser Herausforderung gestellt. "Deshalb möchte ich Claude Marx und dem gesamten Vorstand, insbesondere auch Claude Simon und Simone Delcourt, gratulieren".

"Ein Garant für die Seriosität" des Finanzplatzes



Die CSSF sei weiterhin "ein Garant für die Seriosität unseres Finanzplatzes". Die Finanzbehörde sorge stets dafür, dass "unser Ruf und unsere Standardanforderungen hoch bleiben". "Das ist keine einfache Aufgabe", meinte der Finanzminister. Und dies sei auch der Grund, warum das Personal der CSSF in den letzten drei Jahren massiv aufgestockt wurde, von 480 auf ungefähr 700 Mitarbeiter. "Die Hauptursache liegt darin, dass viele Akteure am Luxemburger Finanzplatz beteiligt sind, und dass sich die internationalen Regelungen in den letzten Jahren stark verändert haben."



Laut Gramegna wird die CSSF im Ausland "mit großem Respekt betrachtet", nicht nur weil sie "seriös und professionell arbeitet", sondern auch weil "sie die Fähigkeit besitzt, zuzuhören". "Sie ist offen für Innovationen und bringt die nötige Aufmerksamkeit entgegen, wenn eine gewisse Flexibilität in den europäischen Regelungen erlaubt ist. Das macht auch einen Teil des Erfolgs aus".



Der Finanzminister lobte anschließend die "pragmatische Herangehensweise" der CSSF und erinnerte daran, dass die internationalen Firmen im Brexit-Kontext ihre Anträge in drei Sprachen einreichen können. Die Botschaft könnte in diesem Zusammenhang nicht klarer sein.