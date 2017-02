(M.G.) - Am Mittwoch Nachmittag organisierten die Mitarbeiter des Centre Hospitalier Emile Mayrisch, der Stiftung Hëllef Doheem und der „Hommes pour personnes âgées“ Protestkundgebungen in Belair und Esch um ihre Kollegen des Pflegeheims „An de Wisen“ zu unterstützen.



Wie am 11. Februar bereits berichtet, riskieren 66 Mitarbeiter des Pflegeheims in Bettemburg ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wenn der Betreiber Sodexo und die Gewerkschaft OGBL keine gemeinsame Lösung finden.



Die Gewerkschaft erhöht jetzt auf jeden Fall den Druck. Am Dienstag wurde das Schlichtungsverfahren offiziell als gescheitert anerkannt. Ab folgendem Dienstag treten die Mitarbeiter des Pflegeheims „An de Wisen“ nun in den Streik, so Nora Back (OGBL). Zusätzlich soll eine große Protestaktion des ganzen Sektors am Donnerstag vor dem Bettemburger Pflegeheim organisiert werden. Die Versorgung der Bewohner des Pflegeheims werde trotz Streik weiterhin gewährleistet, versichert die Gewerkschaft.