par Thierry Labro

Un bonheur n'arrive jamais seul. Deux jours après être devenu le papa d'une petit Thea, Thibaut Britz, a dû enregistrer avec joie une nouvelle levée de fonds de cinq millions d'euros.

Talkwalker, qu'il a créee en 2009 avec Christophe Folschette, va pouvoir augmenter son effectif de 50% avant la fin de l'année pour passer à 180 personnes, dont une bonne moitié de développeurs. Cela permettra de renforcer la présence à New York, où la plus prometteuse des start-up luxembourgeoise a ouvert un bureau en 2015, de continuer à être plus présente sur la côte Ouest et à se positionner en Allemagne et en France.

"Une grande partie de ces fonds sera également investie dans le développement de ses capacités en matière d’intelligence artificielle pour permettre la mise en place de nouvelles fonctionnalités en plus de ses indicateurs d’impact commercial, de sa reconnaissance d’images, de ses IQ apps et de sa carte de viralité", annonce la société dans un communiqué.



Sa technologie propriétaire permet de scanner le web et les réseaux sociaux en 187 langues, de détecter les logos de milliers de marques dans les images postées en ligne, et de faire des analyses et rapports en profondeur à l’aide de données historiques. Talkwalker est un produit certifié par Twitter et figure parmi les dix meilleurs outils de veille et d’e-réputation au niveau mondial.

Avec plus de 600 clients dans le monde, parmi lesquels figurent Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Benetton, Marie-Claire et PwC de même que les agences d’envergure mondiale telles qu’Edelman, Ogilvy, Publicis et Peppercom, la plateforme Talkwalker a été adoptée par tous les secteurs d’activité, de l’industrie pharmaceutique au luxe, les télécoms, le tourisme et la grande consommation.

Main Mezzanine Capital gère approximativement 150 millions d’euros d’investissement dans des sociétés de logiciels matures, mais en pleine croissance en Allemagne et dans le Benelux.