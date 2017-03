(aa) - Ab dem 1. April 2017 wird Daniel Kohl im Großherzogtum die Nachfolge von Helmuth Scholz als Landesvertriebsleiter des Schweizer Transport- und Logistikunternehmens Panalpina übernehmen. Scholz hatte die Position Ende 2014 angetreten und geht nun in den Ruhestand.

Daniel Kohl ist Luxemburger, hat 20 Jahre Erfahrung in der Speditions- und Logistikbranche und stieß vor vier Jahren als Sales Manager zu Panalpina in Luxemburg. Seit Januar 2015 ist Kohl auch Leiter der Panalpina-Geschäftsstelle in Münsbach.

Panalpina war Vorreiter beim Umschlag pharmazeutischer Produkte auf dem Frachtflughafen Findel und würde gerne in Zukunft das Geschäft mit verderblicher Ware voranbringen. Über dieses und weitere Themen sprach das "Luxemburger Wort" Ende Februar 2017 mit Daniel Kohl im Interview.