La NASA a lancé avec succès jeudi soir sa sonde Osiris-REx vers un astéroïde pour y prélever des échantillons et les ramener sur Terre, des matériaux qui pourraient aider à expliquer les origines et la formation du système solaire ainsi que l'apparition de la vie.



La fusée Atlas V de la société américaine United Launch Alliance s'est arrachée de son pas de tir à 19h05 (23h05 GMT) depuis Cap Canaveral, près du Centre spatial Kennedy en Floride (sud-est) dans un ciel limpide. Le vaisseau spatial de deux tonnes s'est séparé du deuxième étage du lanceur 59 minutes après le lancement et a peu après déployé ses antennes solaires.

"Le principal objectif d'Osirix-REx est de ramener au moins 60 grammes de matériaux - et jusqu'à deux kilos - riches en carbone qui seront prélevés à la surface de l'astéroïde Bennu", explique Dante Lauretta, professeur de science planétaire à l'université d'Arizona, responsable scientifique de cette mission de 800 millions de dollars sans précédent pour la Nasa.

Osiris-REx devrait ramener de 60 grammes à deux kilos de matériaux

Ce sera la plus grande quantité de matériaux extraterrestres ramenée par l'agence spatiale depuis le programme Apollo (1969-1972), quand les astronautes américains avaient rapporté au total 362 kilos de roches lunaires.

"Nous espérons que ces échantillons contiendront des molécules organiques datant des débuts du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années, qui pourraient fournir des informations et des indices précieux sur les origines de la vie", dit-il.

La sonde doit atteindre Bennu - dont la distance de la Terre varie de 448.700 à 344 millions de kilomètres - en août 2018. Il s'agit d'un gros caillou noir de 492 mètres de diamètre et d'une masse de 77,6 millions de tonnes qui tourne autour du soleil en 1,2 année et se rapproche de la Terre tous les six ans, à une distance proche de celle nous séparant de la Lune.

Contact durant trois à cinq secondes

Il existe même un faible risque (une chance sur 2.500) que Bennu entre en collision avec notre planète entre 2175 et 2196, selon les calculs de la Nasa.

Une fois dans le voisinage de l'astéroïde, les instruments à bord du vaisseau permettront de le cartographier en 3D, d'identifier les minéraux et substances chimiques se trouvant à sa surface et de sélectionner un site où prélever des échantillons. Pour ce vol de reconnaissance, le vaisseau s'approchera à 240 mètres de Bennu.

En juillet 2020, la sonde touchera l'astéroïde pendant seulement trois à cinq secondes à l'aide d'un bras de trois mètres de longueur pour ramasser des roches et de la poussière avec une sorte d'aspirateur dont le concept a été inventé par un ingénieur de Lockheed Martin... dans son garage.

Les matériaux prélevés seront stockés dans une capsule et le vaisseau quittera le voisinage de l'astéroïde en mars 2021 pour un périple de retour vers la Terre de deux ans et demi.

Alors qu'Osiris-REx sera proche de notre planète en septembre 2023, la capsule contenant les échantillons de Bennu sera éjectée du vaisseau spatial et se posera en douceur, freinée par des parachutes, dans l'ouest des Etats-Unis, près de Salt Lake City. Les échantillons seront transportés au Centre spatial Johnson à Houston (Texas) où ils seront catalogués et analysés. La Nasa en conservera au moins 75% pour des recherches dans le monde entier, y compris pour les prochaines générations de chercheurs. Cette mission jettera les bases de futures explorations d'astéroïdes et d'autres corps célestes du système solaire.

L'effet Yarkovsky

Elle devrait notamment permettre de vérifier l'hypothèse la plus généralement acceptée selon laquelle ce type d'astéroïde a apporté l'eau et les matériaux précurseurs de la vie sur Terre.

Un autre objectif sera de mesurer "l'effet Yarkovsky": ce phénomène thermique, sous l'effet du Soleil, agit sur la trajectoire des astéroïdes en exerçant une petite poussée.

Une meilleure compréhension de cet effet devrait aider à mieux prévoir les orbites de ces corps célestes et tenter de dévier la course de ceux qui pourraient menacer de frapper la Terre.

Enfin, cette mission devrait permettre de mieux évaluer le potentiel d'exploitation minière des astéroïdes.

Outre Osirix-REx, une sonde japonaise lancée en décembre 2014 devrait elle aussi atteindre un astéroïde en 2018 pour y déposer le petit atterrisseur Mascot, du Centre national français d'études spatiale (CNES).

La sonde Hayabusa doit aussi recueillir des échantillons pour les ramener sur Terre en 2020, mais elle ne rapportera que quelques microgrammes de matériaux.

L'Agence spatiale européenne (ESA) avait réussi en 2014 à faire poser sa sonde Philae sur une comète, une première qui avait permis pendant 60 heures de transmettre de précieuses données scientifiques. Mais, contrairement à Osirix-REx, un retour sur Terre n'était pas prévu. (AFP)