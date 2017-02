L'opérateur téléphonique Millicom, basé au Luxembourg et actif dans plusieurs pays africains, va céder sa filiale sénégalaise Tigo à Wari, une société sénégalaise de transfert d'argent.



Dans un communiqué conjoint, les deux parties présentent ce rachat comme une "synergie" qui permettra le développement de nouveaux services et donnera naissance à un opérateur téléphonique plus fort et 100% sénégalais.

Tigo fait partie de la compagnie de télécommunications et médias internationaux Millicom, qui compte plus de 50 millions de clients dans 13 pays en Afrique et en Amérique latine. Il fournit des services mobiles au Sénégal depuis 2005 et est aujourd'hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.

Lancée en 2008, Wari est une plateforme digitale proposant des services à destination du grand public, des entreprises, des institutions financières et des commerçants.

La plateforme digitale est disponible dans plus de 60 pays, à travers 500.000 points de services directs et partenaires dans le monde dont plus de 45.000 en Afrique.