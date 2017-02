(M.G.) - Nachdem man sich darauf verständigt hatte Streik und Sozialplan einstweilen auf Eis zu legen, veröffentlichte André Roeltgen, Präsident des OGBL, am Donnerstag einen offenen Brief. Darin stellt er die zentrale Frage was wichtiger für das luxemburgische Gesundheitswesen sei: die Dividenden der Aktionäre des multinationalen Konzerns SODEXO oder die Wahrung der Arbeits- und Lohnbedingungen des Personals.



Erneut wird der Direktion des Bettemburger Heims erpresserischer Druck und Angstmacherei gegenüber dem Pflegepersonal vorgeworfen. Insgesamt sei dies keine verantwortungsvolle Haltung, so Roeltgen.



Laut André Roeltgen brauche Luxemburg "nachweisbar keinen privaten Kommerz in seinem Gesundheits- und Sozialwesen." Die allermeisten Betriebe des luxemburgischen Gesundheit- und Sozialwesens funktionierten nicht auf einer privatkommerziellen Basis und ihre Leistungsqualität sei bislang unbestritten, so Roeltgen weiter.



Schließlich fordert er die Regierung auf zu handeln. Es seien gesetzliche und politische Kurskorrekturen notwendig, unter anderem in der aktuellen Diskussion über die Reform der Pflegeversicherung.