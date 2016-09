(las) - In großen Teilen der Welt ist die Lage politisch angespannt oder sind die wirtschaftlichen Bedingungen schwierig. Das ist ein Problem für jene Luxemburger Unternehmen, die in diese Länder exportieren wollen. Ihnen steht die staatliche Exportagentur "Office du Ducroire" (ODL) zur Seite: 2015 versicherten Luxemburger Unternehmen Exportgüter in Höhe von 550 Millionen Euro über das ODL.

"Trotz des wirtschaftlich und politisch schwierigen Umfelds stieg die Summe der versicherten Geschäfte leicht", erklärt der Präsident des ODL Arsène Jacoby. 2014 waren es knapp 544 Millionen Euro. 80 Prozent der versicherten Exporte gingen in lediglich drei Länder: Russland, Indien und Südkorea. Das ODL hilft lediglich bei Geschäften mit Ländern außerhalb der OECD, sprich bei jenen Risiken, die private Akteure nicht übernehmen wollen.

Ein Schutz für Arbeitsplätze



Ist der Kunde des Luxemburger Unternehmens unfähig das erhaltene Gut zu bezahlen - sei es aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen - springt das ODL ein. Die gezahlten Entschädigungen stiegen von 8 Millionen Euro 2014 auf 12 Millionen 2015. "Das ist eine logische Konsequenz der größeren Risiken", sagt Jacoby. Er geht von weiter hohen Entschädigungszahlungen in diesem Jahr und 2017 aus.



"Die Entschädigungen, die das ODL zahlte, verhinderten ernste finanzielle Probleme bei den betroffenen Unternehmen und habe damit Arbeitsplätze und die Wettbewerbsfähigkeit erhalten", betont Arsène Jacoby. Allerdings hatte dies einen Verlust von 900.000 Euro für die ODL zur Folge. 2014 erreichten die roten Zahlen 4,6 Millionen Euro. Angesichts der 109 Millionen Euro an Kapital und Reserven, über welche die ODL verfüge, bedrohe dieser Verlust die Handlungsfähigkeit in keiner Weise, hieß es anlässlich der Vorstellung des Jahresberichtes.

Seit kurzem ist das Office du Ducroire im House of Entrepreneurship in Kirchberg angesiedelt.

Foto: Steve EASTWOOD

Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen

Das ODL definiert sich als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, die ihre Produkte exportieren wollen. Unter seinem Dach besteht deshalb auch das Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises (Copel). Luxemburger Unternehmen profitierten 2015 von Beihilfen in Höhe von 1,95 Millionen Euro. Weitere 1,3 Millionen Euro wurden versprochen, aber noch nicht ausgezahlt.

Das Copel beteiligt sich bis zur Hälfte an den Kosten zur Kundengewinnung im Ausland. 84 Prozent der gezahlten Beihilfen dienten zur Teilnahme an Wirtschaftsmessen. Werbematerial und Beratungsdienste für den Exporte können ebenfalls mit bis zu 200.000 Euro über drei Jahre bezuschusst werden. 80 Prozent der Zuschüsse betrafen Exportprojekte in Europa, 10 Prozent standen in Verbindung mit Nordamerika und 4 Prozent mit Asien.



149 Unternehmen nahmen diese Hilfe 2015 in Anspruch. Zu zwei Drittel handelte es sich um kleinere Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern. Das zeige die Zugänglichkeit der Angebote, meint Copel-Präsident André Hansen. Die geförderten Firmen müssen in einer guten finanziellen Verfassung sein und ihre Exportpläne zu den Interessen der Luxemburger Wirtschaft passen. Briefkastenfirmen hätten keine Chance auf Förderung, betont Hansen.



Das Copel will seine Unterstützung noch einfacher verfügbar machen. Seit 2014 können auch Start-ups von einer Unterstützung von bis zu 10.000 Euro profitieren. 36 junge Unternehmen stellten 2015 einen Antrag und davon erhielten 20 die benötigten Mittel. Ab Ende des Jahres können alle Unternehmen ihre Anträge ebenfalls über die Webseite guichet.lu einreichen und die Prozedurschritte verfolgen, erklärt André Hansen.