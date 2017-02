(aa) – Die Fédération luxembourgeoise des exploitants d'autobus et d'autocars (Fleaa) kritisiert die Kündigung des Kollektivvertrages durch LCGB und OGBL vom 20. Januar 2017 und wirft den Gewerkschaften vor, eine Erpressungspolitik zu betreiben.



Gewerkschafter anderer Auffassung

Die Busunternehmer warten einer Mitteilung zufolge händeringend auf eine nationale Verordnung zur Pausenregelung im Kurzstreckenverkehr bis 50km. Im Fernreiseverkehr müssen Fahrer alle 4,5 Stunden eine Pause machen. Bei Linienbussen sei das nicht praktikabel, so der Verband der Busunternehmer



Die Fleaa behauptet weiter, die Gewerkschaften forderten als Gegenleistung für ihre Zustimmung zu einer solchen Kurzstrecken-Regelung, die Schichtzeiten für Busfahrer generell zu verkürzen. Die Kündigung des Kollektivvertrages zeige nun, dass LCGB und OGBL den Sozialstreit wollten.



Beide Seiten beharren auf Standpunkten

Bei den Gewerkschaften sieht man dies anders. Beim LCGB hieß es z.B., man sei durchaus bereit, die Pausenregelung unter 50km national zu regeln, wolle aber verhindern, dass Schichten aufgrund der neuen Verordnung künstlich und unnötig in die Länge gezogen würden.

Über die besagte Verordnung sei eine entsprechende Klausel technisch nicht machbar. Daher habe man dies über einen Zusatz zum Kollektivvertrag erreichen wollen, sagte am Mittwoch Jean-Paul Baudot (LCGB) dem „Luxemburger Wort“.

Ohne Einigung keine Verordnung

Bereits seit Mitte 2015 verhandele man über einen neuen Kollektivvertrag, so der Gewerkschafter. Die Arbeitgeberseite vertrete die Auffassung, nicht weiter darüber sprechen zu wollen, solange die Pausenregelung nicht geklärt sei.



Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsminister François Bausch habe durchblicken lassen, so Baudot, dass ohne Einigung über die Pausenregelung keine Verordnung erlassen werden könne, sodass in Luxemburg weiterhin die eingangs erwähnte 4,5-Stunden-Regel anzuwenden sei.

Fleaa soll Verhandlungstisch verlassen haben



Auch Romain Daubenfeld vom OGBL wies die Vorwürfe der Fleaa entschieden zurück. Nicht die Gewerkschaften, sondern der Verband der Busunternehmer habe in Wahrheit den Verhandlungstisch verlassen.



Man sei sich im Grunde einig gewesen, so Daubenfeld, über einen Zusatz zum Kollektivvertrag festzulegen, dass die Busfahrer maximal zehn Stunden pro Arbeitstag zur Verfügung stehen und für acht Stunden entlohnt werden.



Damit sei die Fleaa plötzlich nicht mehr einverstanden gewesen - mit dem Argument, man habe dies noch einmal durchgerechnet und sei zum Schluss gekommen, dass dies unvorteilfaft sei, so der OGBL-Vertreter.



Weitere Runde beim Schlichter



Die Fleaa erklärte am Mittwoch in ihrem Schreiben, weiterhin an einer Lösung für eine Pausenregelung interessiert zu sein und auch über den Kollektivvertrag sprechen zu wollen.



Für Donnerstag, den 2. Februar, wurde eine weitere Runde beim nationalen Schlichtungsamt anberaumt.