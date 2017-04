(ndp) - Début janvier, la Commission européenne a proposé son «paquet services» présentant quatre mesures destinées à «rendre plus aisée» la fourniture de services partout en Europe. La Chambre des salariés se fait l'écho des inquiétudes des "travailleurs". Celles-ci concernent avant tout deux mesures, à savoir la carte électronique de services et la dérégulation des professions réglementées.



La nouvelle carte électronique de services est une procédure électronique simplifiée qui doit permettre aux prestataires de services aux entreprises (tels que les sociétés d'ingénierie, les consultants en informatique et les organisateurs de foires commerciales) et de services de construction de s'acquitter plus facilement des formalités administratives requises en vue d'exercer leur profession à l'étranger. Les prestataires de services devront simplement se mettre en relation avec un interlocuteur unique dans leur pays d'origine, et ce, dans leur langue. L'interlocuteur du pays d'origine vérifiera les données nécessaires, émettra la carte de services et en informera l'État membre d'accueil.



Pour la Chambre des salariés, la surveillance et le contrôle des détenteurs de la carte de services électronique est particulièrement inquiétante. "L'introduction de la carte de services électronique, plutôt que de faciliter une véritable mobilité transfrontalière, pourrait affaiblir les outils de contrôle et d’application du pays d’accueil et mener à davantage de fraude sociale et de dumping", note ainsi la Chambre des salariés.



La Chambre des salariés craint plus précisément que les instances de surveillance du pays où les prestataires exercent leur activité n'aient plus de pouvoir de contrôle en matière de respect de la législation du pays d’accueil. "Un dumping social portant sur la durée du travail, les salaires et la sécurité au travail en serait la conséquence".



Il faudrait s'attendre, dans le même temps, à "une ampleur croissante du phénomène des faux indépendants et du travail au noir".



La dérégulation des professions réglementées

L'autre grande inquiétude concerne la dérégulation des professions réglementées. D’après la Commission européenne, 22% des travailleurs européens exercent une profession à laquelle l'accès est subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé ou pour laquelle l'utilisation d'un titre spécifique est protégée: les architectes, les ingénieurs, les avocats, les comptables, les agents en brevets, les agents immobiliers et les guides touristiques.



Ces services professionnels réglementés présenteraient un fort potentiel de croissance et d'emploi, qui ne pourrait se matérialiser en raison de la réglementation excessive. D'où la volonté de la Commission européenne de déréglementer ces professions.

La Chambre des salariés estime au contraire que les réglementations "ont un sens dans la mesure où elles visent la fourniture de services de qualité". La CSL indique également que "l'argumentation constamment utilisée d’après laquelle une déréglementation des professions bénéficierait aux consommateurs, n'est pas convaincante". Ainsi, par exemple, la libéralisation des prix dans d'autres professions réglementées (auto-écoles, taxis) n'aurait pas amélioré la situation des consommateurs, mais, au contraire, conduit à des hausses de prix parfois sensibles.