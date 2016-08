par Thierry Labro

"Si vous avez les moyens, vous vous payez le PSG. Sinon, vous regardez Montpellier... ou le FC Metz! La visibilité à la télé est évidemment moins importante...»

Conscient que le maillot de son équipe flanqué d'un «Tchad, l'Oasis du Sahel» a surpris les supporters, samedi dernier, le président des Grenats, Bernard Serin, est satisfait d'avoir trouvé un remplaçant au groupe automobile Théobald.

«Nous étions d'accord avec les autorités tchadiennes depuis trois mois mais nous avons dû attendre que le président et le gou- vernement entrent en fonction.» Le premier conseil des ministres, le mercredi 17 août, définit les priorités de l'équipe de Pahimi Padacké Albert.

La promotion du tourisme n'y figure pas.

Deux de ses représentants étaient à Metz le week-end dernier, le contesté ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Miarom Betel, et celui de l'Agriculture, Baidi Lomey Gomdigue. Au cours d'une conférence de presse avec le président du club, Bernard Serin, le premier a décrit son pays comme «une destination de rêve».

Dans ce pays exsangue, marqué par vingt ans de conflits internes, parmi les vingt pays les plus corrompus de la planète mais qui lutte contre les terroristes de Boko Haram, le président Idriss Deby semble avoir autre chose à faire pour satisfaire ses 12 millions de concitoyens dont les deux tiers n'ont pas accès à l'eau potable.

«Le Tchad, ce n'est pas que cela», défend le nouvel ambassadeur messin bien que les autorités françaises ou américaines décommandent à leurs ressortissants d'y aller. «Il y a du pétrole, des ressources minières, des sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, une réserve naturelle verdoyante. Il y a beaucoup d'opportunités économiques.»

Derrière Guido Milan, les supporteurs ont encore le maillot "Theobald". Le groupe automobile qui arrête Volvo va recentrer sa stratégie et n'est plus le sponsor principal du club messin

AFP

2 à 4 millions d'euros par saison

Le président du FC Metz connaît bien l'Afrique.

Sa société, CMI à Seraing, a pour la première fois enregistré un chiffre d'affaires supérieur au milliard d'euros (1,31) en 2015 dont la moitié vient des activités de défense (723,8 millions d'euros): les contrats en Afrique n'y pèsent que 6% du total...

«Je suis déjà présent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Congo ou en Afrique du Sud! Franchement, ce n'est pas le moteur de l'opération.»

Le budget du club est de 30 millions d'euros. Ce contrat de trois ans, estimé par le journaliste tchadien en exil à Paris Ahmat Zéïdane Bichara à une fourchette de 2 à 4 millions d'euros par an, est arrivé par le «réseau» messin.

A ma gauche, Marc Loison, ancien secrétaire général du club entre 1982 et 1984, parti créer SportVision, une agence de marketing du sport à Paris avec Jean-Luc Gripond et Bruno Molinas.



A ma droite, le patron de LC2 International, Christian Lagnidé, a joué au club dans les années 1980. Passé dans la filiale de Marketing Sport International, le Béninois a fait fortune dans la communication et les services financiers sous la protection de l'ancien homme fort du régime, le général Mathieu Kérékou. Il en a été le conseiller spécial entre 2000 et 2006 après en avoir été le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs entre 1998 et 1999. Pour la deuxième fois cette année, il a essuyé une défaite à l'élection présidentielle du Bénin.

A la fin de la saison 2006-2007, c'était déjà lui qui avait trouvé une solution pour le FC Metz quand ArcelorMittal avait mis fin à son contrat. L'homme d'affaires soutenait alors aussi Troyes, l'OM et le Paris FC, pour tenter de donner à Nasuba, sa société multiservices (finances, télécommunications, voyages, etc.) une audience en France et en Afrique. Récemment, le premier promoteur privé de télévision en Afrique, en proie aux difficultés financières, a arrêté de diffuser au Bénin et à Paris. Installé depuis peu dans la capitale tchadienne, il y a obtenu une concession de télévision.

Le réseau africain, bien connu à Metz depuis Jules Bocandé, fonctionne toujours aussi bien.