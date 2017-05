(M.G.) - Die internationale Anwaltskanzlei Norton Rose Fulbright baut ihr Netzwerk weiter aus. Ab Juni 2017 soll ein neues Büro der Kanzlei in Luxemburg seine Türen öffnen. Das verkündete Norton Rose Fulbright am Dienstag.

Das Team aus drei Anwälten wird von Stéphane Braun angeführt. Braun ist ehemaliges Gründungsmitglied von BS Avocats und bringt unter anderem jahrelange Erfahrung in der Beratung zum Bankenwesen, zu Transaktionen an den Anleihen- und Aktienmärkten, zu Verbriefungen, zur Asset-Finanzierung und zum besicherten Konsortialkreditgeschäft mit.



Unterstützt wird er durch Manfred Dietrich, zuletzt Partner und Leiter der Abteilung der Fonds- und Vermögensverwaltung bei Van Campen Liem sowie Raquel Guevara, die zuletzt Partner und Leiterin der Abteilung für Steuerrecht bei MNKS war.



Norton Rose Fulbright ist in über 50 Städten in Europa, den USA, Kanada, Lateinamerika, Asien, Australien, Zentralasien und dem Mittleren Osten vertreten. Die Firma beschäftigt nach eigenen Angaben zur Zeit mehr als 3500 Anwälte. Im Februar beschlossen Norton Rose Fulbright und die New Yorker Firma Chadbourne & Parke ihre Aktivitäten zusammenzulegen.



Man plane die Geschäfte in den Bereichen der grenzüberschreitenden Steuerplanung, dem Firmenkunden- und Immobiliengeschäft sowie der Beratung zu EU-Verfahren und Risikobeurteilung auszubauen, erklärt Martin Scott, geschäftsführender Partner von Norton Rose Fulbright. Luxemburg biete gute Verbindungen zu China, Kanada, den USA, Moskau und vielen wichtigen europäischen Städten, so Scott weiter.