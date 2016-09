(ml) - Im August haben die Luxemburger Autohändler erneut erhebliche Umsatzeinbußen einstecken müssen. Dies geht aus den neuesten Statec-Zahlen hervor. Im vergangenen Monat wurden hierzulande insgesamt 3.359 Neuwagen neu zugelassen - im Juli waren es noch 4.141. Binnen einem Monat wurde demnach ein Rückgang von 18,8 Prozent registriert.



Dennoch haben die einheimischen Autohändler keinen Grund zu lamentieren. Im August 2016 wurden im Vergleich zum Vorjahresmonat 723 mehr verkauft. Das bedeutet einen Zuwachs von 21,5 Prozent. Auch in den ersten acht Monaten des Jahres schlug sich der Luxemburger Automobilmarkt besser als in der gleichen Vorjahreszeit. Zwischen Januar und August wurden 35.815 Autos neu zugelassen. Das sind 3.163 Fahrzeuge mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres (+18,8 Prozent).



VW trotz Dieselgate Spitzenreiter



Bei den Autoherstellern hat sich die Dieselaffäre des VW-Konzern bis jetzt hierzulande noch nicht negativ auf die Verkaufszahlen ausgewirkt. Mit 3.941 Neuzulassungen in den ersten acht Monaten dieses Jahres bleibt Volkswagen Spitzenreiter, dicht gefolgt von BMW (3.777 Neuzulassungen) und Renault (3.128). Neben Audi, Peugeot und Opel schaffen auch Ford, Hyundai und Skoda den Sprung in die Top Ten. Im August führte übrigens Renault mit 443 Neuzulassungen die Liste an.



Den Statec-Zahlen ist zu entnehmen, dass hierzulande auch im Premiumsegment hohe Umsätze erzielt werden. Zwischen Januar und August wurden zum Beispiel 584 Porsche-Wagen verkauft. Auch andere Luxuskarossen wie Maserati (43), Ferrari (31), Bentley (19) und Rolls Royce (8) standen verhältnismäßig hoch im Kurs.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.