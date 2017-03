Der neue Trainingssimulator für Notfallevakuierungen, den Luxair seit Dezember letzten Jahres besitzt, wurde am Dienstagabend offiziell eingeweiht.



Wirkt wie ein echtes Flugzeug: So sieht der Simulator von außen aus.

Foto: Luxair Luxembourg Airlines

Der Simulator („Cabin Emergency Evacuation Trainer“) wird ab sofort in der praktischen Erstausbildung und Weiterbildung des Flugpersonals von Luxair Luxembourg Airlines eingesetzt. Unterschiedliche Ausbildungsbereiche, wie „Door Training“, Brand, Bordservice, oder auch noch der Umgang mit schwierigen Passagieren, werden dabei abgedeckt.



Der Simulator kann auch an Drittunternehmen der Luftfahrtbranche vermietet werden.



Auch das Innere des Simulators wirkt wie eine echte Maschine.

Foto: Luxair Luxembourg Airlines

Das Übungstool befindet sich in der Training Academy der Cargolux, wo es während der letzten zwei Monate installiert und an die verschiedenen Systeme angeschlossen wurde. Mit 14,20 Meter Länge, 3,76 Metern Breite und 2,65 Metern Höhe setzt es sich zusammen aus einer Cockpitsektion einer Boeing der Fluggesellschaft Scandinavian Airlines und dem Rumpf einer Boeing 737 600 Next Generation von Austrian Airlines.

Das Innere und Äußere der Kabine wurde vom deutschen Hersteller TFC-Käufer an die Bedürfnisse von Luxair Luxembourg Airlines angepasst.







