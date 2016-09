(aa) - Die portugiesische Fluggesellschaft TAP hat ein neues Tarifmodell vorgestellt, dass sich mehr an den Bedürfnissen der Kunden orientieren soll. So werden nun vier Kategorien in der Economy und zwei in der Business-Class angeboten.

Erklärtes Ziel ist es, dass der Kunde seinen persönlichen Servicelevel auswählen kann und auch nur diesen bezahlt. So wird in der Economy-Class zwischen Discount, Basic, Classic und Plus entschieden, in der Business-Class zwischen Executive und Top-Exekutive.

Insgesamt gibt es demnach auf einem Flug prinzipiell sechs verschiedene Preise mit den zugehörigen Serviceniveaus. Die Preise beginnen bei 32 Euro für einen Hinflug inklusive Steuern in der niedrigsten Servicekategorie.

Eine Probebuchung auf der Website www.flytap.com ergab für einen Flug von Luxemburg nach Lissabon recht unterschiedliche Preise, selbst wenn Wochen im Voraus gebucht wurde. Es lohnt sich offenbar frühzeitig zu buchen und bei den Flugdaten etwas flexibel zu sein.

Tatsächlich gibt es die 32-Euro-Flüge aber auch ab Luxemburg. Bei einer Probebuchung für einen Flug nach Lissabon am 19. November um 13:20 Uhr wurden uns Flüge von 31,79 Euro in der Economy-Class bis 328,79 Euro in der Business-Class angeboten.

Wer nur mit Handgepäck reist und mit einem beliebigen Sitzplatz zufrieden ist, zahlt dann knapp 32 Euro (Discount-Kategorie). Mit einen Gepäckstück sind es rund 47 Euro (Basic). Mit Gepäckstück und Sitzreservierung sind es fast 52 Euro (Classic) usw.

Für einen Wochenendtrip (Discount-Kategorie) mit Hinflug am 19. November und Rückflug am 20. November wurde uns der Rückflug nicht für 32, sondern für knapp 43 Euro angeboten, sodass der Hin- und Rückflug bei rund 75 Euro läge.



Die neuen Tarife sind ab sofort für Flüge ab dem 1. Oktober erhältlich.