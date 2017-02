(las) - Die belgische Gesellschaft Burger Brand Belgium (BBB) will bis April einen neuen "Burger King" in Luxemburg eröffnen, meldete die Wirtschaftszeitung "L'Echo" in ihrer Montagsausgabe. Auf Nachfrage bestätigte das Unternehmen eine Eröffnung in der ersten Jahreshälfte. Den Standort wollte die Firma jedoch nicht mitteilen.



Parallel plant der Trierer Unternehmer Michael Berger ein Burger-King-Restaurant in Lorentzweiler, das ebenfalls dieses Jahr öffnen soll. Er betreibt als Franchisenehmer bereits drei Standorte der Marke in Luxemburg.



Größere Umstrukturierungen



Im Reich des Whopper und des Giant laufen seit Monaten größere Umstrukturierungen. Seit Mitte Januar kontrolliert BBB über die Tochtergesellschaft Burger Brands Luxemburg die neun Quick-Restaurants in Luxemburg komplett, nachdem die Teilhaber Flavio Becca und René Falz ausgestiegen sind.

Zwischen BBB und Michael Berger laufen Gespräche, um den Ausbau der Burger-King-Filialien zu koordinieren. Resultate wollte eine Sprecherin von BBB allerdings nicht mitteilen.

Von 101 auf 120 Restaurants



Wie in Belgien sollen auch hierzulande die Marken Quick und Burger King parallel entwickelt werden, sagte der CEO Kevin Derycke der Zeitung "L'Echo". BBB betreibt über Franchisenehmer aktuell 101 Quick- und Burger-King-Restaurants in Belgien und Luxemburg.

Innerhalb von fünf Jahren soll diese Zahl auf 120 steigen - laut "L'Echo" mit jeweils der Hälfte für eine Marke. Die Franchisenehmer sollen frei entscheiden können, unter welcher Marke sie ihr Restaurant betreiben.