(miz) - Alles neu beim Pall Center in Steinsel. Das Einkaufzentrum wird ab Dienstag den Namen "Les Epiceries du Luxembourg" tragen, das teilte die Pressestelle des Pall Centers am Montag in einem Schreiben mit. Doch mit dem Namenswechsel soll es nicht getan sein.



Das Logo der "Epiceries du Luxembourg"

Logo: Les Epiceries du Luxembourg

Im Rahmen des neuen Konzepts will das Team von "Les Epiceries du Luxembourg" verstärkt Bio-Produkte anbieten, sich für fairen Handel einsetzen und vor allem lokale und passionierte Produzenten fördern. In der neuen "Epicerie" sucht man aber nicht nur den Kontakt zu den Erzeugern, sondern auch verstärkt zum Konsumenten. Eben ganz wie in einer traditionellen "Epicerie".



Auch zwei neue Cafés sind ins "Les Epiceries du Luxembourg" gezogen: Im "Chill & Eat" haben Kunden die Möglichkeit bei einem kleinen Essen zu entspannen. Das "C'Office" soll der ideale Ort für Geschäftstreffen werden. Neben gutem Kaffee soll es hier auch kostenloses Wifi geben.



Das Pall Center, Alima, das Shopping-Center Massen und Food2Go gründeten gemeinsam das Label Les Epiceries du Luxembourg um so für die Konsumenten sichtbarer zu werden. Das Pall Center in Steinsel ist nun das erste Einkaufszentrum, das dieses Namen tragen wird.



