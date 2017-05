(las) - Banken und Fonds stehen in diesen Monaten vor einer gigantischen Aufgabe: Sie müssen ab Ende Juni Informationen über alle Kunden mit Wohnsitz im Ausland an die Steuerverwaltung weiterleiten. PwC hat nun seine Gesellschaft PwC Tax Information Reporting (TIR) neu ausgerichtet, um den Finanzinstituten als externer Dienstleister bei der Umsetzung zu unterstützen.

"Es geht dabei um sehr sensible Steuerdaten", erklärt die Geschäftsführerin Kerstin Thinnes. Deshalb habe PwC für diese Gesellschaft das Statut des "Professionnels du secteur financier" erhalten, kurz: "PSF de support, von der Aufsichtsbehörde CSSF erhalten. Die Domizilierung werde als Aktivität aufgegeben, um sich auf die Steuertransparenz zu konzentrieren, so Thinnes.



Zwölf Mitarbeiter beraten Banken und Fondsgesellschaften, wie sie die komplizierten technischen Vorgaben der Steuerverwaltung richtig umsetzen. Für die Finanzinstitute habe den Rückgriff auf den Dienstleister PwC TIR den Vorteil, dass ihr eigenes Personal zu entlasten, so Thinnes.

Ein Millionenmarkt



"Manche Banken sind angesichts der Komplexität überfordert", meint Kerstin Thinnes. Gerade kleinere Banken hätten nicht die Mittel, alleine die Prozeduren zu bewältigen. Und das Risiko ist groß: Sind Informationen falsch oder unvollständig, dann erhalten Bankkunden mit großer Wahrscheinlichkeit Post von ihrem Steueramt. PwC TIR biete detaillierte Berichte an, die genau an das jeweilige Land des Kunden angepasst seien, so Thinnes.



Dabei geht es um viel Geld: Laut einer Studie von EY und der Bankenvereinigung ABBL wollen die Institute am Finanzplatz insgesamt 43,8 Millionen Euro in die Umsetzung des automatischen Informationsaustausch investieren. Dazu kommen 7 Millionen jährlich Kosten. Laut der Umfrage gehen 40 Prozent dieser Ausgaben an externe Dienstleister wie PwC TIR. Dazu kommen nochmals 84,1 Millionen Euro, um die US-Regeln Fatca umzusetzen mit zusätzlich 7,8 Millionen Euro laufenden Kosten.