(miz) - Eine neue Studie des Statec zeigt, dass die Zahl von neu gegründeten Unternehmen in Luxemburg für das Jahr 2015 gestiegen ist. Lag der Prozentsatz 2014 noch bei 7,1 Prozent, ist er vergangenes Jahr auf 10,2 Prozent gestiegen.



Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium und der Handelskammer durchgeführt und im Rahmen des internationalen Programms "Global Entrepreneurship Monitoring" (GEM) lanciert; 61 Länder haben daran teilgenommen.



In Luxemburg wurden 2000 Bürger im Alter zwischen 18 und 24 Jahren befragt. Die Studie ergab auch, dass in Luxemburg mehr neue Unternehmen gegründet werden als in den Nachbarländern. In Deutschland liegt der Wert bei nur 4,7 Prozent.



Ursache für eine neue Firmengründung ist vor allem der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit. 2014 wurden in Luxemburg 3500 Betriebe gegründet und 2600 aufgelöst.



Die Studie ergab auch, dass Luxemburg in der Sparte "soziales Unternehmertum" auf europäischer Ebene Platz eins belegt (mit 7,4 Prozent). 15,4 Prozent der Unternehmer in Luxemburg sind allerdings unzufrieden, bei Unternehmerinnen sind es sogar 19 Prozent. Betrachtet man die komplette Gesellschaft, liegt der Wert bei nur 9,7 Prozent.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.