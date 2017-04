(aa/miz) - Vor rund 14 Tagen wurden in Luxemburg eine Firma namens „Blue Horizon“ gegründet. Diese möchte u.a. die Voraussetzungen für nachhaltiges Leben im Weltall schaffen. Hinter den ambitionierten Plänen steht die OHB-Gruppe aus Bremen in Norddeutschland.

Vom Familienbetrieb zu einer der führenden Raumfahrtunternehmen Europas – und das in knapp 40 Jahren. Die Entwicklung der OHB-Gruppe ist beachtlich. Inzwischen beschäftigt der Konzern rund 2 300 Mitarbeiter. An der Börse ist OHB seit 2001. Rund 70 Prozent der Aktien sind noch im Familienbesitz, größter Anteilseigner ist CEO Marco Fuchs.

Firmensitz befindet sich in Betzdorf



Zusammen mit Wirtschaftsminister Etienne Schneider präsentierte Fuchs am Dienstag die von den beiden OHB-Töchtern "OHB Venture Capital" aus München und "LuxSpace" aus Betzdorf gegründete neue Firma "Blue Horizon" – mit Sitz in der Rue Pierre Werner Nummer 11 in Betzdorf.

"Blue Horizon" solle die Voraussetzungen für nachhaltiges Leben im Weltall schaffen, gleichzeitig aber auch versuchen, die Lebensbedingungen auf der Erde zu verbessern und z.B. verwüstete Landschaften zu revitalisieren, hieß es bei der Vorstellung.

Zusammen mit Wirtschaftsminister Etienne Schneider präsentierte Marco Fuchs am Dienstag die neue Firma "Blue Horizon".

Foto: Andreas Adam

Die Gründung des neuen Unternehmens stehe ganz im Einklang mit der Luxemburger SpaceResources.lu-Initiative, so Wirtschaftsminister Etienne Schneider. "Dabei freuen wir uns sehr, dass wir mit OHB einen starken europäischen Partner gefunden haben, der unsere Pläne unterstützt und in diesem Bereich die Führung in Europa übernehmen möchte. In Betzdorf entwickelt sich einer der wichtigsten europäischen Standorte von OHB, dem drittgrößten europäischen Raumfahrtunternehmen", so Schneider weiter.



Lebensmöglichkeiten auf dem Mond ab 2020



Was muss man sich nun unter "nachhaltigem Leben im Weltall" vorstellen? "Bei allen Überlegungen der Menschheit zur Besiedlung von Mond, Mars und darüber hinaus müssen die Voraussetzungen für menschliches Leben mitgebracht werden. Blue Horizon wird dafür sorgen, dass die Bedingungen vor Ort erzeugt werden können", sagt Prof. Dr. Klaus Slenzka, Leiter der Abteilung "Life Science" der OHB System AG. Eine erste Entwicklung stehe bereits in den Startlöchern: CubeHab könne bereits 2020 Lebensmöglichkeiten auf dem Mond schaffen.



Dabei geht es jedoch nicht etwa um eine Besiedlung des Erdtrabanten durch Menschen. Vielmehr sollen durch die Extraktion von Sauerstoff aus Mondgestein in einem kleinen, geschlossenen Habitat Pflanzen und kleine Krebse gezüchtet werden. Die bisher eher für ihre Mikrosatelliten bekannte OHB-Tochter LuxSpace soll für das Projekt u.a. ihre Hardware-Erfahrung beisteuern.



Vermarktbare Produkte sollen abgeleitet werden



Und wie sieht es mit dem kommerziellen Hintergrund aus? Während "LuxSpace" aus Betzdorf inzwischen z.B. mit AIS-Datendiensten zur Verfolgung von Schiffen auf hoher See auf Erfolgskurs ist, stellt sich die Frage, wie "Blue Horizon" irgendwann Geld verdienen soll.



"CubeHab ist für uns das erste große Zeichen – ohne dass wir glauben, damit schon viel Geld verdienen zu können. Was wir daraus ableiten wollen und teilweise auch schon machen, sind vermarktbare Produkte – wie z.B. das AquaHab, mit dem man Wasserqualität monitoren kann", erklärt der Geschäftsführer des neuen Unternehmens, Jochen Harms.

Der Vergleich mit dem Goldrausch ...



Und langfristig? "Wenn wir z.B. irgendwann einer Mondmission Sauerstoff zur Verfügung stellen können, hat das einen immensen Wert", sagt Marco Fuchs und zieht den Vergleich mit einem Goldrausch. "Die einen suchen Gold die anderen verkaufen die Schaufeln, und wir wollen eben die Hilfsmittel zur Verfügung stellen". Stichwort SpaceRessources.lu. Beim Asteroidenbergbau z.B. werde es darum gehen, solche Ressourcen zu erzeugen, so Fuchs.

