(TJ) - Wie das International Consortium of Investigative Journalists und unter anderem die Süddeutsche Zeitung am Mittwochabend berichten, waren namhafte Politiker in dubiose Offshore-Gesellschaften verwickelt.

Allen voran wird die frühere EU-Kommissarin Neelie Kroes angeführt. Die heute 75-Jährige war von 2000 bis 2009 während ihrer Amtszeit als EU-Kommissarin Direktorin einer Firma namens Mint Holding Limited mit Sitz auf den Bahamas. Sie selbst bezeichnet es als "Versehen" - als Kommissarin hätte sie an und für sich keine Nebenerwerbstätigkeit ausführen dürfen. Welche Aktivitäten die Firma im Steuerparadies ausübte, wird nicht präzisiert. Sie habe den aktuellen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker auch schon informiert.



Die Süddeutsche hat einen riesigen Datensatz zugespielt bekommen. Darin befinden sich Informationen über 175.888 Briefkastenfirmen und Stiftungen, die zwischen 1990 und 2016 gegründet wurden.

Die Zeitung benennt jedoch nicht nur Kroes:

" In den Daten finden sich die Namen hochrangiger Politiker. So waren oder sind neben Kroes offenbar auch der kolumbianische Ex-Minenminister Carlos Caballero Argáez, der kanadische Finanzminister William Francis Morneau, der katarische Ex-Premier Hamad bin Dschassim bin Dschaber al-Thani, der angolanische Vize-Präsident Manuel Domingos Vicente sowie nach Recherchen des Guardian auch die britische Innenministerin Amber Rudd als Direktoren, Sekretäre oder Präsidenten von Firmen auf den Bahamas. Ferner ist der Tennis-Weltverband ITF in Gestalt einer Firma dort registriert."

Der südlich von Florida gelegene Inselstaat gilt international als Steuerparadies ohne Kapitalertrag- und Vermögenssteuer. Dafür gilt das dortige Bankgeheimnis als sehr sicher.



In den kommenden Tagen werden 30 Medien unter dem Titel "Bahamas Leaks" ihre Ergebnisse veröffentlichen, darunter der Guardian, Le Monde sowie der NDR.