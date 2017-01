(las) - Einen Gegenstand zu entwerfen, der "typisch luxemburgisch" ist: Das ist Ziel und Zweck des Design-Challenge, den die Staatssekretärin Francine Closener am Dienstag vorstellte. Es sollte ein ästhetisches und zugleich praktisches Objekt sein, so Closener. Sprich, das was das Schweizer Messer für die Schweiz ist - in der ganzen Welt wieder erkennbar und geschätzt.

Die offizielle Ausschreibung läuft bis Ende März. Gesucht wird ein Künstler oder ein Designer "mit einer Verbindung zu Luxemburg". Den Gegenstand, den sie oder er entwerfen soll, muss die Werte wiedergeben, die im Rahmen des "Nation Branding" definiert wurden: "Tatkraft, Offenheit und Zuverlässigkeit". Ein "rein künstlerischer" Entwurf ist unerwünscht.

Mars Di Bartolomeo wird Jury-Präsident

Der Chamberpräsident wird die Jury leiten, die den Gewinner der Ausschreibung aussuchen wird. Weitere Namen seien noch nicht festgelegt, so Closener, doch es sollen nationale und internationale Experten sowie Mitglieder des Komittees "Inspiring Luxembourg" sein, die das Nation-Branding-Projekt leiten.



Im Mai oder April soll die Entscheidung fallen, im Juli 2017 soll der ikonische Gegenstand in den Verkauf kommen, so der Plan. Während der Künstler mit Luxemburg verbunden sein muss, könne die Produktion aber im Ausland stattfinden, heißt es in der Ausschreibung.

Ein Animationsfilm über Luxemburg

Eine zweite Ausschreibung betrifft einen Kurzfilm, der sich ebenfalls in die Nation-Branding-Kampagne einschreibt. Auch hier soll das Motto "Let's make it happen" und die definierten "Werte" verarbeitet werden. Der zweiminütige Film soll "Emotionen vermitteln" und eine "saubere Ästhetik" haben, heißt es in der Ausschreibung.

Außerdem soll es eine Kurzversion von 30 Sekunden geben, die in einer internationalen Werbekampagne zu Einsatz kommen soll - von TV-Spots bis Clips in den sozialen Netzwerken.

Die Luxemburger kreativen Köpfe aufwerten

Mit den beiden Projekten wolle die Regierung zeigen, über welche kreativen Talente Luxemburg verfüge, so Closener. Die Idee des Animationsfilms kommt von "unserem Oscar" für "Monsieur Hublot".

Die Ankündigung kam gleichzeitig mit der Vorstellung des Clusters "Creative Industries Luxembourg". Unter der Leitung von Luxinnovation sollen sich kreative Berufe vernetzen und eine gemeinsame Stimme finden. Die visierten Branchen sind breit angelegt: von Fotografen über Tonstudios bis zu Designern und Architekten.

Die Kreativindustrie umfasse in Luxemburg 2.200 Unternehmen mit insgesamt 6.300 Beschäftigten. 2014 habe der Sektor einen Umsatz von knapp einer Milliarde Euro gemacht, laut den Berechnungen der Statistikbehörde Statec.