(las) - Nachhaltigkeitsminister François Bausch hält an dem Projekt eines Direktflugs Luxemburg-New York fest, sagte er dem öffentlich-rechtlichen Sender 100,7. Neues Element ist die Idee, die US-Personen- und Zollkontrolle bereits beim Abflug am Findel durchzuführen. Bei Flügen am Dublin sei das bereits möglich.



Die Kontrolle in Luxemburg Das würde den Passagieren Zeitersparnis bringen. "Für den Businessbereich ist das von großem Vorteil", so Bausch. Die US-Behörden seien bereits in Luxemburg gewesen, um sich die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. Der Staat sei auch bereits die nötige Infrastruktur zu finanzieren, betont der Nachhaltigkeitsminister.

Ein Wettbewerbsfaktor



Vor einem Jahr stand vor allem eine Verbindung im Raum, die in Kooperation mit Turkish Airlines bewerkstelligt werden sollte, indem die Airline auf dem Weg von und nach New York einen Zwischenstopp auf dem Findel einlegt. Ende 2016 wurde bekannt, dass die Verhandlungen mit Turkish Airlines zum Stillstand gekommen sind.

Ein Direktflug in die USA gilt als wichtiger Wettbewerbsfaktor für die Luxemburger Wirtschaft. Die Verbindungen zwischen der US-Wirtschaft und dem Finanzplatz sind sehr eng. Entsprechend viele Manager müssen bisher eine beschwerliche Reise auf sich nehmen.



Sorgen über Protektionismus



Bausch sorgt sich um die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA: Donald Trump lasse zumindest verbal ein protektionistisches Vorgehen durchscheinen. Die USA seien aber ein "extrem wichtiger Markt für Luxemburger Unternehmen".

Besonders für die Frachtfluggesellschaft Cargolux könnte eine Abschottung des US-Marktes zum Problem werden, meint Bausch.