(aa/SH) - Der 29-jährige Ökonom und Jurist Paul Faltz ist zum neuen Generaldirektor der Coboulux S.A. in Wecker berufen worden. Er wird das Schlacht- und Fleischereiunternehmen bis auf weiteres gemeinsam mit Administrateur délégué Jacques Linster (61) führen. Zu einem noch nicht festgelegten späteren Zeitpunkt soll Faltz auch Administrateur délégué werden und so die Nachfolge von Linster antreten.

Jacques Linster hatte die Funktionen des Generaldirektors und des Administrateur délégué zum 15. Februar 2014 von seinem Vorgänger Jos. Ronk übernommen, der daraufhin den Vorsitz des Verwaltungsrates übernahm. Nun hat Linster die Funktion des Generaldirektors an Paul Faltz abgetreten. Bis Ende 2013, vor seiner Zeit bei Coboulux, war Linster lange Administrateur délégué bei der Panelux S.A., der Muttergesellschaft der Großbäckerei Fischer.



Seit 2015 bereits im Verwaltungsrat



Paul Faltz arbeitete nach seinen Studien als Finanzanalyst bei der Beratungsgesellschaft Deloitte in Luxemburg sowie als Relationship Manager bei der Banque Internationale à Luxembourg (BIL). Von 2011 bis 2013 sammelte Faltz bereits Erfahrungen bei der Coboulux – als beigeordneter Generaldirektor und rechte Hand des damaligen Unternehmensleiters Jos. Ronk.

Ende 2015 wurde Paul Faltz Mitglied des Verwaltungsrates, dem der frühere CSV-Abgeordnete und gelernte Metzger Lucient Clement aus Remich als Präsident vorsitzt. Aktuelle Mitglieder des Verwaltungsrates des Coboulux S.A. sind zurzeit: Lucien Clement, René Faltz, Flavio Becca, Jacques Linster, Paul Faltz und Anne Kaiffer.

René Faltz und Flavio Becca Hauptaktionäre



Mehr als die Hälfte der Unternehmensanteile der Coboulux S.A. hält René Faltz. Er ist der Vater von Paul Faltz. Neben René Faltz ist Flavio Becca der zweitgrößte Anteilseigner.

Die „Cooperative des patrons­‐bouchers du Luxembourg de l’Est“ wurde Ende der 50 Jahre gegründet. 1965 wurde der Name von Coboulest in Coboulux geändert. Ende 2007 wurde die Rechtsform des Unternehmens von einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft geändert.



Zum Kundenkreis gehören heute Metzgereien in Luxemburg und der Großregion sowie Supermärkte und Akteure des Hotel- und Gaststättengewerbes. Die Aktiengesellschaft Coboulux beschäftigt heute in den beiden Sparten Schlachthof/Fleischverarbeitung (Coboulux) und Metzgerei (Emo) rund 220 Mitarbeiter.