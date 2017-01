(jag/rar) - Der Cargolux-Pilot, der am Mittwoch auf dem Flug von Luxemburg nach Dubai erkrankt war, ist auf dem Weg der Besserung. Dies hat die Frachtfluggesellschaft am Donnerstag bekannt gegben. "Das Crewmitglied fühlt sich besser und ist auf dem Weg der Erholung", schreibt die Airline auf ihrer Facebook-Seite.



Auf dem Cargolux-Flug CV856 von Luxemburg nach Dubai fühlte sich der Flugkapitän der Boeing 747 plötzlich unwohl, wie die Internetseite "The Aviation Herald" gemeldet hatte.



Die luxemburgische Maschine flog zu dem Zeitpunkt in 12.000 Meter Höhe und befand sich etwa 100 Kilometer nordwestlich von Ankara. Da der Zustand des Piloten sich sehr schnell verschlechterte, habe sich die Crew für eine Rückkehr nach Luxemburg entschieden.

Über Ungarn forderte der Copilot eine sofortige Landung auf dem Flughafen Wien an. Der Zustand des Piloten hatte sich in der Zwischenzeit dramatisch verschlechtert. 50 Minuten später landete das Flugzeug in Wien. Der Pilot wurde noch von der Rollbahn in ein Krankenhaus gebracht.

Die Maschine konnte ihren geplanten Flug nach Dubai neun Stunden später fortsetzen.