(aa) - Bereits Ende Juli kündigte die Investmentgesellschaft QSR Belgium an, die 101 luxemburgischen und belgischen Quick-Restaurants von der französischen Bertrand-Gruppe zu übernehmen und diese in den nächsten Jahren sukzessive in Burger King-Filialen umzuwandeln.



Am Freitag bestätigte QSR nun, dass die Übernahme der belgischen und luxemburgischen Quick-Restaurants von Bertrand unter Dach und Fach sei. Zudem erklärte QSR die Master Franchise für Burger King in Luxemburg und Belgien zu besitzen.



Becca hält immer noch 45 Prozent der Anteile

Quick Luxemburg befand sich aber nicht zu 100 Prozent im Besitz von Bertrand. Der Luxemburger Unternehmer Flavio Becca hält nach wie vor 45 Prozent. Es wurden also nur 55 Prozent der Anteile an Quick Luxemburg von Bertrand an QSR verkauft.

Im Gegensatz zu Belgien, gibt es in Luxemburg bereits einige Burger King-Filialen, die von dem Trierer Geschäftsmann Michael Berger als Franchisenehmer betrieben wurden. Nun stellt sich die Frage, ob die Master Franchise von QSR irgendwelche Konsequenzen für das bestehende BK-Geschäft in Luxemburg hat.

QSR setzt auf Quick und Burger King



Hatte QSR im Juli 2016 noch angekündigt, alle luxemburgischen und belgischen Quick-Filialen nach und nach in Burger King-Filialen umwandeln zu wollen, heißt es nun die Marke Quick solle erhalten bleiben. Man setze auf Burger King und Quick.

In Belgien soll 2017 ein erster Burger King eröffnet werden. Im Nachbarland erfreut sich Quick als einheimische Marke großer Beliebtheit. Es gibt dort 92 Filialen. Wie viele davon nun möglicherweise zu Burger King-Filialen werden, bleibt abzuwarten.

Genaue Vorgehensweise in Luxemburg noch unklar



Unklar ist auch, was genau aus den luxemburgischen Quick-Filialen wird, d.h. ob einige in Burger King-Filialen umgewandelt werden oder in Luxemburg einfach nur neue Burger King-Filialen von QSR hinzukommen. Fest stehe aber, so QSR, dass auch in Luxemburg Quick und Burger King als Marken koexistieren sollen.