(aa) - Die Avery Dennison Corporation, einer der weltweit führenden Hersteller von Selbstklebematerialien und Etikettiersystemen, will 65 Millionen Dollar im Süden des Großherzogtum investieren.



In einer Unternehmensmitteilung hieß es am Freitag, man wolle das Werk in Rodange erweitern, um die Produktion in Europa zu stärken und der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Insgesamt sollen 12 000 Quadratmeter hinzukommen.



Bei der Millioneninvestition handele es sich für Avery Dennison eine der weltweit bedeutendsten in den vergangenen Jahren. Für Rodange habe man sich aus zwei Gründen entschieden: wegen der hohen Produktivität und der Nähe zu den Kunden.



Man rechne für Ende September mit der behördlichen Genehmigung für die Erweiterung. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen vor Jahresende beginnen. In der zweiten Jahreshälfte 2018 sollen die neuen Anlagen die Produktion aufnehmen.