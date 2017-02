(dpa/las) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp verkauft sein verlustreiches brasilianisches Stahlwerk CSA an den Stahlkonzern Ternium mit Sitz in Luxemburg. Der Kaufpreis betrage 1,5 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am frühen Mittwochmorgen mit. Das Geschäft soll bis zum 30. September abgeschlossen sein. Die zuständigen Wettbewerbsbehörden müssen es noch genehmigen.

Der Wert des Werks müsse allerdings um rund 900 Millionen Euro nach unten berichtigt werden, hieß es weiter. Thyssenkrupp erhalte aber trotzdem einen deutlichen Mittelzufluss, der zur Verringerung der Schulden führen werde. "Das ist ein wichtiger Meilenstein beim Umbau von Thyssenkrupp hin zu einem starken Industriekonzern", kommentierte Vorstandschef Heinrich Hiesinger.

Milliardenschwerer Stahlkonzern in Luxemburg



Tyssenkrupp hatte das brasilianische Stahlwerk in Santa Cruz nahe Rio de Janeiro im April 2016 komplett übernommen. Als alleiniger Eigentümer hoffte der Konzern, das verlustreiche Werk leichter verkaufen zu können. Frühere Versuche, die 2010 in Betrieb genommene Anlage abzustoßen, waren auch an den komplizierten Eigentums- und Mitspracherechten bei der Tochter gescheitert.



Der Deal lenkt auch den Blick auf den milliardenschweren Konzern Terniun, der seinen Sitz in der hauptstädtischen Avenue de la Porte Neuve hat. Das Unternehmen verfügt über 16 Stahlwerke in Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Guatemala und den USA. Ternium entstand 2005 aus dem Zusammenschluss von Siderar (Argentinien), Sidor (Venezuela) und Hylsa (Mexiko). Es ist demnach quasi die lateinamerikanische Version von ArcelorMittal.

Für den Konzern arbeiten fast 17.000 Menschen weltweit. Seine Werke haben eine Produktionskapazität von 11 Millionen Tonnen Stahl, 2015 verkaufte Ternium 9,6 Millionen Stahl. Zum Vergleich: ArcelerMittal verkaufte 84,6 Millionen Tonnen im gleichen Jahr.

Milliardenkapital aber geringe Steuern



Der Vorgänger von Ternium - Zoompart - wurde als Holding 1929 im Jahr 2003 gegründet und wechselte den Namen 2006. Seit 2011 handelt es sich um eine "Société anonyme". Der Konzern verfügte 2015 über ein stolzes Kapital von 4,8 Milliarden US-Dollar. Davon werden 4,4 Milliarden über die Luxemburger Investmentgesellschaft Ternium Investments S.à r.l. verwaltet.

Weltweit zahlte Ternium 2015 207,3 Million US-Dollar an Steuern, davon ganze 3.687 Euro in Luxemburg - sprich die Minimalsteuer für Holdinggesellschaften. Die Dividenden der Tochtergesellschaften seien nach Luxemburger Recht steuerfrei, betont der Konzern. Die Investmentgesellschaft zahlte knapp 11.000 Euro an Vermögenssteuer.