Wie ein Müller – oder zumindest so, wie man sich einen Müller vorstellt – sieht Jean Muller so gar nicht aus. Der 34-Jährige sitzt in seinem Büro, trägt Anzughose und Hemd, statt Arbeitsschürze und Mehl an den Händen. Seiner Familie gehört die Mehlmühle in Kleinbettingen, neben Bio-Produzent Dieschbourg ist sie die einzige noch aktive Mühle des Landes.



Die Vorfahren der Familie nahmen ihre erste Mühle 1704 in Betrieb, das Werk in Kleinbettingen kaufte Mullers Urgroßvater 1912 gemeinsam mit dessen Bruder, seitdem befindet sich der Sitz des Unternehmens im Westen des Landes ...